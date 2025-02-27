中國凌晨攻打台灣？美國務卿「堅決表態」抗威脅：絕不放棄台日韓

▲美國國務卿盧比歐表示，只有像川普總統般強而有力的領導人，才能對抗中國威脅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近年來中國持續擴張軍事力量與威脅，不僅無預警在台灣高屏外海40浬處海域劃設操演區，宣稱進行「射擊訓練」，更派出3艘軍艦在紐澳外海進行實彈演習。對此，美國國務卿盧比歐受訪時回應，強烈反對任何強行或脅迫改變台灣現狀的行為，承諾不會放棄日本與南韓，而美國不會放棄堅持多年的立場。

根據《韓聯社》等外媒報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）於當地時間26日接受美媒《福斯新聞》專訪，首先他坦承中國明顯正在加強軍事實力對抗美國，是美國目前面臨「最危險」且勢均力敵的對手，因此美國必須採取實際措施對抗持續在軍事方面進行擴張的中國。

主持人指出，中國計畫在2027年占領台灣，同時提出敏感問題，要求盧比歐明確表態，「如果您（盧比歐）今天凌晨2點被叫醒，情報顯示中國現在正在占領台灣，美國會怎麼做？」

對此，盧比歐回應，「美國已經做出承諾，將防止此類事情發生，並對此做出回應，這些承諾將會得到履行，這就是（美方）立場，而中國人也意識到了這一點。但是，我們還是不希望這種情況發生，最好的方法是擁有軍事能力，而白宮擁有像川普總統般強而有力的領導人。一旦他們（中國）認為我們沒有應對能力、且我們的領導人很軟弱，那麼他們可能會進行測試。」

▲中國解放軍「衡陽號」護衛艦在澳洲海岸附近航行。（圖／達志影像／美聯社）

盧比歐也坦言，中國將成為富強的國家，美國無論如何都必須正視這一問題，不能親眼見到中國如此茁壯，甚至導致美國依賴中國，「我們已經讓太多產業落入中國人手中，從稀土礦物到藥品。我們必須擁有國內產能，這就是川普總統推行關稅的背後想法之一。且中國在世界各國廣設工廠，他們向我們大量供應產品。」

盧比歐強調，「我們反對以任何強制、脅迫等方式改變台灣的地位，這是我們從1970年代末以來秉持的立場。我們的立場不會有任何改變！」

另外，盧比歐也在專訪提到，中國正試圖將美國的影響力從印太地區驅離，因此美國在太平洋地區和各國建立關係，「我們不會拋棄和日本、南韓之間的關係！」

盧比歐也點出美國如今在軍武製造上的困境，「儘管我們擁有飛機製造廠、船舶製造廠，但他們沒有跟上步伐！我們建造一艘軍艦之前，中國就能建造10艘，這是我們應對中國威脅時非常嚴重的弱點，不容許繼續存在。」