貴州公安廳前局長369發子彈藏家裡　貪污被查...一審判刑12年

▲貴州公安廳交通管理局前局長施長征因貪污及私藏子彈369發，遭判刑12年。（圖／翻攝光明網，下同）

文／香港01

貴州省銅仁市中級人民法院昨（26）日一審公開宣判，貴州省公安廳交通管理局原黨委書記、局長施長征受賄、貪污、非法持有彈藥一案，對被告人施長征以受賄罪判處有期徒刑11年，並處罰金100萬元（人民幣．下同）；以貪污罪判處有期徒刑6個月，並處罰金10萬元；以非法持有彈藥罪，判處有期徒刑1年6個月；數罪併罰，決定執行有期徒刑12年，並處罰金110萬元。 犯罪所得財物及其孳息依法追繳，上繳國庫或返還被害單位；對涉案彈藥依法予以沒收。

經審理查明，1996年至2023年，被告人施長征利用擔任貴州省公安廳交通警察總隊直屬支隊政委、貴州省公安廳交通管理局副局長、局長等職務便利，為有關單位和個人在企業承包、項目招標等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合1911萬餘元，其中部分未實際取得。

2021年12月，施長征退休時將單位價值5萬餘元的茅台酒據為已有。施長征在貴州省公安廳交通管理局工作期間，未按規定上交子彈，將369發手槍彈私自存放在家中。

銅仁市中級人民法院認為，被告人施長征的行為已構成受賄罪、貪污罪、非法持有彈藥罪。其中，受賄數額特別巨大，貪污數額較大，私藏彈藥危害性較大，依法應受到嚴懲。

鑒於施長征受賄犯罪有未遂情節，到案後如實供述自己的受賄犯罪事實，主動交代辦案機關尚未掌握的部分受賄犯罪事實，認罪悔罪，退繳部分贓款，具有法定、酌定從輕處罰情節，依法可以對其從輕處罰。法庭遂作出上述判決。宣判後，被告人施長征當庭表示服判，不上訴。

【本文獲《香港01》授權轉載。】