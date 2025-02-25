新莊警5天破2起槍枝買賣逮4嫌！扣2把衝鋒槍+手槍　壓制畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊警分局近期掌握2起槍械販賣情資，立即展開調查，經偵查隊、中平派出所及光華派出所共組專案小組，15日及20日分別在彰化與台中破獲槍枝交易，成功逮捕4名嫌犯，並查獲衝鋒槍、手槍、多顆子彈及毒品安非他命、咖啡包，全案依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》送辦。

▲警方在彰化高鐵站逮捕賣槍犯嫌，起獲手槍、毒品 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新莊警分局中平派出所調查發現，23歲黃姓男子疑似涉及販賣槍枝，經多日蒐證，確認交易地點後，15日派遣10多名警力南下彰化高鐵站執行圍捕，成功逮捕黃男，並查扣手槍1把（內含5顆子彈）、另4顆子彈，及安非他命2包、毒品咖啡包8包、吸食器1組與手機2支等證物。

另光華派出所則接獲線報，得知有槍械交易案，經追查後，掌握3名嫌犯身分，隨即組成專案小組深入偵辦。20日凌晨12時許，警方出動十餘名警力南下，在台中市清水區國道3號清水服務區執行圍捕，成功逮捕20歲賴姓男子、24歲周姓男子及23歲陳姓男子，並當場查扣衝鋒槍2把（含彈夾2個）、20顆子彈及5部手機等證物。

警方初步調查，這兩起查扣的槍枝均為改造槍械，經鑑識確認具殺傷力。警方詢後已將4名嫌犯依《槍砲彈藥刀械管制條例》及《毒品危害防制條例》分別移送台中及彰化地檢署偵辦。警方後續將追查背後改槍工廠。

▼警方在國道清水服務區逮捕賣槍犯嫌，起獲2把衝鋒槍 。（圖／記者陳以昇翻攝）