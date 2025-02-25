京華城案首批4確定被告！朱亞虎2人緩起訴　應曉薇男友、助理不起訴

▲京華城案首批確定被告，前鼎越建設董事長朱亞虎獲緩起訴確定。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

台北地檢署偵查京華城容積率弊案，目前已經將主要被告、前台北市長柯文哲等人提起公訴，案件正由一審台北地院審理中。不過同案被告、前鼎越公司董事長朱亞虎、威京集團法務經理陳俊源獲得緩起訴處分確定，台北市議員應曉薇男友王尊侃、助理陳佳敏2人則獲得不起訴，高檢署一併駁回再議，這4人為本案中首批案件確定的被告。

朱亞虎為柯文哲任內的兵役局長，他卸任後經由應曉薇的牽線，轉任威京集團子公司、鼎越建設公司的董事長，當時領取年收入300萬元，甚至在京華城通過840％容積率案後，朱亞虎也領取300萬元績效獎金。而檢調單位查出，當時威京集團主席沈慶京，為了獲取市府核准京華城超過560％容積樓地板面積，要求朱亞虎帶著陳俊源等7名威京集團主管，每人各30萬元共計210萬元，匯入民眾黨政治獻金專戶，檢方認為這是沈慶京行賄柯文哲的「前金」。

而朱亞虎當時匯款後，還傳訊息給柯文哲的大帳房、競選總統時的財務長李文宗，稱「小沈十分小氣的捐了210萬（7人，依規定每人30）要用我的名字，但是我絕對不會領情省稅，弄成560並沒有給您及市府帶來任何困擾」。檢方在案發後陸續對柯文哲等人聲押，朱亞虎當時也遭羈押，後來他因為認罪，並協助檢方釐清金流；另外陳俊源也是被檢方傳喚後，以150萬元交保。檢方在去年12月26日將全案偵查終結時，給予朱亞虎、陳俊源2人緩起訴處分，還須在緩起訴處分確定的3個月內，分別支付公庫330萬、120萬元處分金。

至於應曉薇男友王尊侃、助理陳佳敏2人涉案部分，檢方在案件偵查期間曾經傳喚2人到庭，當時檢方就認定2人涉案程度不重，諭知王尊侃500萬元、陳佳敏200萬元交保。案件偵查終結後，2人也獲得檢方不起訴處分。

北檢對朱亞虎、陳俊源2人的緩起訴處分，以及對王尊侃、陳佳敏2人的不起訴處分，依職權送交上級高等檢察署再議，高等檢察署再議後，駁回緩起訴與不起訴，4人涉案部分先行確定。檢方執行科將通知朱亞虎、陳俊源前來繳交緩起訴處分金。