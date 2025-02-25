「如果不是跑在前面怎會遇偷襲」？　林岱樺：不會屈膝跪下

▲林岱樺議場前聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費、違法收治政治獻金，在進入市調處南機站時，更大喊「政治干預司法、司法干預初選」，21日以100萬元獲交保。林岱樺25日於立法院議場前受訪表示，這句話並非指控黨內同仁或恪守職責的司法人員，若有造成困擾，她表達歉意。另外她也強調，高雄人的氣魄，就是面對挫折，她會奮戰到底，不會屈膝跪下，如果不是跑在前面，又怎麼會遇到背後偷襲？

林岱樺因疑似涉貪，遭檢方調查，進入市調處南機站時，大喊「政治干預司法、司法干預初選」，引來關注。對此，林岱樺今表示，自己是不貪不取的人，當時因為偵訊還在進行就有一百多張搜索票等不實傳言，這樣的惡意讓她錯愕，但她並非指控黨內同仁或恪守職責的司法人員，如果這番話有造成困擾，她願表達歉意。

林岱樺說，高雄人的氣魄，就是面對挫折，她會奮戰到底，不會屈膝跪下，如果不是跑在前面，又怎麼會遇到背後偷襲？

至於是否會脫黨參選高雄市長，林岱樺否認，稱民進黨是大家庭，面對一路栽培她的大家庭，她永遠是一員。

對於有媒體曝光相關案情，林岱樺說，在台灣司法界，為什麼是偵查大公開？媒體走在最前面？這個流程要檢討，不是說要指責司法人員，而是整個過程是不是有瑕疵，檢討制度才是正辦。