賴清德「公費助理禁聘三親等」綠基層炸鍋　民進黨：會持續溝通

▲總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

藍綠白民代助理費涉貪案頻傳，尤其親人涉案是常見樣態，雖法律上對民意代表並無任用助理限制，總統兼任民進黨主席賴清德昨仍要求，黨籍民代助理團隊不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人不宜擔任公費助理。相關規定則有半年緩衝期。相關規定引起基層炸鍋，認為此舉矯枉過正。民進黨發言人韓瑩今（27日）受訪時表示，主席態度明確宣示，要採取高標準，針對地方基層民代有不同聲音，會持續溝通，目前要再等中執會通過後才有進一步做法。

據轉述，賴清德昨中常會上表示，近年來，各政黨都有民意代表涉入助理費相關案件，遵守法律、不違法是民進黨全體黨公職的最低底線，各位更要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，用更高的標準審視自己，遵守以下三項原則，要在此向本黨所有民意代表約法三章。

賴清德續指，第一，民意代表助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親。家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，避免引起社會非議，使本黨形象受損。第二，秉持用人唯才的精神任用團隊助理，國家提供經費聘用公費助理，是為了協助公職提供鄉親優質的服務、向政府提出專業的監督及政策建言。第三，尊重、善待團隊助理，並且提供多元的成長機會和管道，為國家培育更多優秀的政治專業人才。

然而，該項規定引起基層炸鍋，紛紛痛批這是矯枉過正，對此，民進黨發言人韓瑩今受訪時表示，賴清德主席昨天在中常會態度明確，希望以高標準、希望黨內同志都配合，以現行規定來說，在公職人員任用條例中，利益迴避部分就已經禁用二親等來擔任公費助理，現在民進黨採取高標準，擴大到三親等的部分，確實是會有緩衝期。

韓瑩指出，目前要再等中執會通過後才會有進一步做法，現在黨內同志可能有不同意見，黨中央會持續溝通說明，詳細作法會進一步公布。

這做法能遏制助理費？韓瑩說明，這個條例並非針對個案，現在助理費案件頻傳，主席態度明確宣示，針對地方基層民代有不同聲音，黨中央會進一步說明，以民進黨標準就是希望給大家看到，民進黨非常清廉且遵守規定，這部分會積極說明，也會跟第一線民代進一步溝通。

