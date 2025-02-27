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雲南青旅酸24歲客人「老婦女」拒接待　僅限18至20歲入住

▲昆明「風繼續吹了」青旅限18至20歲旅客入住，還酸24歲遊客「老婦女」。（圖／翻攝環球網）

▲昆明「風繼續吹了」青旅限18至20歲旅客入住，還酸24歲遊客「老婦女」。（圖／翻攝環球網，下同）

文／香港01

雲南昆明一間青年旅館，因僅限18至20歲客人入住的規定引起爭議。有消費者稱，因年齡限制為由，她被商家拒絕接待，對方甚至說出「老婦女」等歧視性字眼並拒絕退款。

▲昆明「風繼續吹了」青旅限18至20歲旅客入住，還酸24歲遊客「老婦女」。（圖／翻攝環球網）

涉事的是一間名為「風繼續吹了青年旅舍」的民宿。現年24歲的女事主稱，因不符合年齡要求，自己在某平台預訂後，商家拒絕接待。對話截圖顯示，旅舍工作人員稱，「下次下單，把你的X眼睜大一點，看清楚他把網上寫的18~20歲，你老婦女，你下什麼單，耽誤別人時間。」

對於設置「僅限18至20歲客人入住」的規定，青年旅舍的工作人員解釋，「我們這邊環境比較差，現在年紀大的客人事情特別多，必須卡一卡年齡」。針對向消費者使用「老婦女」等侮辱性字眼一事是否屬實，工作人員則以「現在很忙」為由結束對話。

昆明12315工作人員回應稱，目前並無青旅接待年齡段的硬性規定，商家此舉屬自主權益。同時，已接到消費者的相關投訴，將依法調查處理。

除了「年齡限制」的爭議，消費者還注意到平台上顯示青年旅舍位於14樓，但該幢樓宇並無14樓，「這家酒店是否真的存在？是否打著幌子從事其他非法行為？」。《封面新聞》報導，經證實，昆明官渡區太和街道辦事處春天映象A並無13、14樓，該旅社平台登記位置為虛假資訊。

▲昆明「風繼續吹了」青旅限18至20歲旅客入住，還酸24歲遊客「老婦女」。（圖／翻攝環球網）

針對消費者反映的民宿地址不符問題，訂房平台稱已啟動調查，該民宿平台商品頁面展示的地址與民宿向平台提供的營業執照登記地址一致，但平台人員上門了解情況後發現，其實際位置為同幢建築的18樓，而非營業執照上標注的14樓。

目前，平台已清退該民宿，終止一切合作，已向消費者全額退還訂單金額、提供等額現金的體驗補償。

《經視直播》報導，昆明市官渡區太和市場監督管理所工作人員稱，該青年旅舍確實設置18至20歲的年齡限制，主要是出於安全方面的考慮，不算違規，「因為房間配置的是高低床，年級大了的人，不太方便休息」。

湖北以誠律師事務所蔡巍律師指出，在不違反法律強制性規定的前提下，商家有權自主確定經營模式。消費者若對特定限制不滿，可通過選擇其他商家行使消費自主權。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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