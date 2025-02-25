「小腦袋」說法挨轟　林靜儀：不該對不明身分來譏諷回文有反應

▲衛福部次長林靜儀。（圖／記者趙于婷攝）

記者洪巧藍／台北報導

全台各醫院急診壅塞嚴重，有急診醫師在衛福部次長林靜儀社群平台Threads發文下留言希望幫忙，卻遭回嗆「小腦袋」，讓該急診醫師灰心提離職。林靜儀今（25）日在臉書發文，「我的確該檢討，不該對不明身分來譏諷的回文有反應」。但她也重申，結論仍是支持分級醫療，落實分級醫療，「制度上我們會努力，但是也需要民眾理解和配合」。

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▲急診醫師關心急診壅塞問題，衛福部次長林靜儀卻嘲諷對方「小腦袋」。（圖／翻攝自Facebook／陳昭姿）

該急診醫師請林靜儀多關心急診科面臨的崩潰與壅塞問題，結果林靜儀竟以非常嘲諷的語氣回應，「呵呵，所以你的小腦袋裡，政府按一下鈕事情就會完全改變了嗎？」而該位急診醫師無奈之下，決定準備離職，感到無比心痛。

衛福部醫事司昨日三度找各醫學中心、急診醫學會開會，討論急診住院配床比例，林靜儀會後記者會被問到這件事情時回應，「如果我在用詞跟溝通用語部分有需要檢討，我會虛心檢討，但還是強調長期問題要有做建設性的溝通，至於網路上爭吵的問題，我會自己檢討。」

林靜儀今日再於臉書發文指出，「昨天已經說過，態度上我會深切檢討。」文章附上當天發文截圖，內容是呼籲民眾配合分級醫療，不要每一個人都去大醫院。林靜儀表示，「我的確該檢討，不該對不明身分來譏諷的回文有反應。結論還是，支持分級醫療，落實分級醫療，制度上我們會努力，但是也需要民眾理解和配合。」

衛福部長邱泰源昨日也回應，林靜儀在這次急診壅塞處理非常用心，她的專業能力和效率都相當好，這部分要給予最大肯定，而在用詞這部分，她也已經表達態度，應該往正面來看。