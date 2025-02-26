　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「出席春酒嗨唱」惹議　林靜儀怒：別拿醫事團體活動做政治操作

▲凌濤公布林靜儀、鍾佳濱出席尾牙狂歡照，並質疑不顧基層醫護辛勞。（圖／凌濤提供）

▲凌濤公布林靜儀、鍾佳濱出席春酒狂歡照，並質疑不顧基層醫護辛勞。（圖／凌濤提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內急診壅塞問題嚴峻，國民黨桃園市議員凌濤今（26）日揭露照片指控，當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀竟出席製藥公會春酒致詞、唱歌，心思早已不在人民身上。林靜儀稍早發文回應，出席醫事團體活動是工作，餐會當天甚至停留不到1小時，請政治人物不要拿四大藥品公會理事長共同舉辦的活動來做政治操作。

凌濤發文批評「醫護在水深火熱，次長卻在吃喝玩樂？」他指出，有基層醫護聽到林靜儀多日來傲慢嗆聲急診醫生，忍不下這口氣向他爆料，漢來大飯店2月19日晚上舉行製藥公會春酒，正當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀不僅以貴賓身分致詞，還留下來與立委鍾佳濱熱情嗨唱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凌濤質疑，「這看在急診醫護眼裡，情何以堪？上級長官出席致詞無可厚非，公會辦聯合尾牙也沒有問題，但林靜儀致詞後還留下來嗨唱，難道連表面功夫都懶得演了？」

林靜儀發文回應，出席醫事團體活動是工作，這是任何一個參與公眾事務的人都清楚的事，上周受邀出席醫藥產業團體活動，致詞感謝本土藥廠在藥品供應韌性上給予的協助與配合，並且宣示支持本土藥品研發、強化政策及健保給付，請政治人物不要拿四大藥品公會理事長共同舉辦的活動來做政治操作。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
張育成表態參加2026經典賽　接棒陳金鋒國際賽不動4番？
韓媒稱中華隊「死裡逃生」避免了悲劇　投手群穩定壓制成功復仇
富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台觸法」！　辣跳三振舞遭開鍘
余正煌涉吸金5000萬！檢調查驚見軍情局軍官、總統府侍衛
「啦啦隊女王」降臨樂天桃猿　廉世彬宣布來台應援
快訊／共軍突在高屏外海「射擊訓練」　軍方警告：對航線高度危險
快訊／新光三越氣爆傷勢太嚴重　2歲小妹搭專機回家了
明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋：別再打日韓

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

賀中華隊晉級！高雄星級飯店推烤鴨龍蝦買1送1　穿金戴銀享優惠

喝醉搞上公公！人妻崩潰「不是為財產」：看到婆婆很愧疚

每月9萬市民掛急診！高雄擴大分流...呼吸、腸胃道專診補助2萬

228連假面臨霧鎖機場挑戰　民航局3方案疏運

再見三振！「球員場上慶祝一幕」狂被重播　網驚：美國母隊嚇一跳

獨／台中新光三越世貿開第二賣場　品牌不買單另尋地點

曖昧很久一直無法突破！揭密12星座和你「曖昧」又「不肯在一起」的原因

已婚經理出遊狂帶她！2年後女同事扶正　人妻震驚：竟是婆婆女兒

「出席春酒嗨唱」惹議　林靜儀怒：別拿醫事團體活動做政治操作

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

賀中華隊晉級！高雄星級飯店推烤鴨龍蝦買1送1　穿金戴銀享優惠

喝醉搞上公公！人妻崩潰「不是為財產」：看到婆婆很愧疚

每月9萬市民掛急診！高雄擴大分流...呼吸、腸胃道專診補助2萬

228連假面臨霧鎖機場挑戰　民航局3方案疏運

再見三振！「球員場上慶祝一幕」狂被重播　網驚：美國母隊嚇一跳

獨／台中新光三越世貿開第二賣場　品牌不買單另尋地點

曖昧很久一直無法突破！揭密12星座和你「曖昧」又「不肯在一起」的原因

已婚經理出遊狂帶她！2年後女同事扶正　人妻震驚：竟是婆婆女兒

「出席春酒嗨唱」惹議　林靜儀怒：別拿醫事團體活動做政治操作

聯手銀行阻詐、護送弱勢老人返家　草屯分局4暖警獲表揚

花蓮男綁鞋帶...手機神準掉進水溝　「生活智慧警」出手搞定

新竹棒球場開挖驚見大量廢棄物　藍轟：林智堅花12億蓋垃圾場

當年捨北一女選擇在地升學　二信雙姝學測亮眼！曝讀書秘訣

曾形容是「重中之重」職務　黃國昌聘翟本喬任國家治理學院主任

港少年網購「素貞環蛇」當寵物被咬　換血5次撿回一命

香港擬調漲機場離境稅　每趟得多付300元！

稅務系統大當機！全功能櫃檯、查調所得都暫停　財政部搶修中

綠指普發現金1萬掏空台灣　朱立倫：錢留中央浪費才是掏空人民

張育成表態參加2026經典賽！接棒陳金鋒國際賽不動4番？

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

生活熱門新聞

今變天！　全台有雨時間曝

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

「嚴重超速改回60公里」6千人連署提案　交通部拍板不調整

快訊／長榮航空宣布：3月起全航班「全程禁用行動電源」

「春雷雨」要來了　下波冷氣團回冬

台南Josh發功！外國球評：台灣1位男士有詛咒

頭獎得主從未現身？網傳陰謀論　釣出中獎人留言

「WBCQ西班牙、12強韓國」哪隊比較強？

台南Josh發文「功成身退」　萬人道謝

WBCQ誰的表現最讓人驚喜？一票人被他圈粉

今晚變天2地轉陰雨　下周鋒面冷空氣雙襲「跳水式降溫」

明年WBC「最想看中華隊去哪一組」　網見名單炸鍋

曾峻岳直球對決！網見「1細節」讚捕手有料

更多熱門

相關新聞

與傅崐萁王不見王？　他：韓國瑜私下向綠營嘆「小傅很大」

與傅崐萁王不見王？　他：韓國瑜私下向綠營嘆「小傅很大」

行政院長卓榮泰昨天（25日）赴立法院施政報告時，國民黨立委一擁而上包圍發言台，而立法院長韓國瑜則先請卓回座位，並不斷請藍委回座，並請各黨鞭約束；在鬧場結束後，國民黨立院黨團總召傅崐萁率隊離場，韓國瑜又呼籲在卓院長報告時，各黨應留下輪值人員，現場空蕩蕩不好看。對此，民進黨立委王義川根據現場觀察，以及近來韓國瑜、傅崐萁的互動，不免讓人有不合或王不見王的尷尬氛圍。

秀林靜儀嗨唱照　凌濤：急診爆滿卻忙著狂歡

秀林靜儀嗨唱照　凌濤：急診爆滿卻忙著狂歡

綠曝新北分配款增59億「每人1500」　問：侯友宜要不要發？

綠曝新北分配款增59億「每人1500」　問：侯友宜要不要發？

罷免徐巧芯站點橫跨全球五大洲！連非洲也有　罷王鴻薇遍佈15國

罷免徐巧芯站點橫跨全球五大洲！連非洲也有　罷王鴻薇遍佈15國

急診塞爆！陳其邁：南高雄增重度級急救責任醫院

急診塞爆！陳其邁：南高雄增重度級急救責任醫院

關鍵字：

政治醫療社會爭議出席

讀者迴響

熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光

曾峻岳連飆3K關門：很爽！

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面