「出席春酒嗨唱」惹議　林靜儀怒：別拿醫事團體活動做政治操作

▲凌濤公布林靜儀、鍾佳濱出席春酒狂歡照，並質疑不顧基層醫護辛勞。（圖／凌濤提供）

記者洪巧藍／台北報導

國內急診壅塞問題嚴峻，國民黨桃園市議員凌濤今（26）日揭露照片指控，當醫護忙到身心俱疲時，衛福部次長林靜儀竟出席製藥公會春酒致詞、唱歌，心思早已不在人民身上。林靜儀稍早發文回應，出席醫事團體活動是工作，餐會當天甚至停留不到1小時，請政治人物不要拿四大藥品公會理事長共同舉辦的活動來做政治操作。

凌濤發文批評「醫護在水深火熱，次長卻在吃喝玩樂？」他指出，有基層醫護聽到林靜儀多日來傲慢嗆聲急診醫生，忍不下這口氣向他爆料，漢來大飯店2月19日晚上舉行製藥公會春酒，正當醫護忙到身心俱疲時，林靜儀不僅以貴賓身分致詞，還留下來與立委鍾佳濱熱情嗨唱。

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凌濤質疑，「這看在急診醫護眼裡，情何以堪？上級長官出席致詞無可厚非，公會辦聯合尾牙也沒有問題，但林靜儀致詞後還留下來嗨唱，難道連表面功夫都懶得演了？」

林靜儀發文回應，出席醫事團體活動是工作，這是任何一個參與公眾事務的人都清楚的事，上周受邀出席醫藥產業團體活動，致詞感謝本土藥廠在藥品供應韌性上給予的協助與配合，並且宣示支持本土藥品研發、強化政策及健保給付，請政治人物不要拿四大藥品公會理事長共同舉辦的活動來做政治操作。