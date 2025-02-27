10年來第一次！美爆發麻疹疫情　德州1學童「未接種疫苗」染病身亡

▲德州一名兒童因未接種麻疹疫苗而染疫死亡。非新聞當事人。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國德州爆發麻疹疫情，造成一名未接種疫苗的學童死亡，成為美國近10年來首名因麻疹丟命的兒童。然而，衛生及公共服務部（DHHS）部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）卻淡化疫情嚴重性，表示麻疹爆發並不罕見，還誤稱已有2人死亡，引發爭議。當地衛生官員強調，目前德州僅確認一宗死亡案例，且所有住院患者均未接種麻疹疫苗。

據NBC報導，德州近來爆發麻疹疫情，且傳播速度迅速，目前已有至少124人受感染，其中多為兒童，且主要集中在西德州農村地區。西部城市勒伯克（Lubbock）公衛部門指出，當地有一名麻疹病患死亡。這是美國自2015年一名華盛頓州婦人死於麻疹以來，發生的首宗麻疹死亡個案。據悉，這名染疫死亡的兒童生前並未接種疫苗。

勒伯克聖約兒童醫院（Covenant Children’s Hospital）醫療長強森（Lara Johnson）表示，目前當地已有約20名兒童因感染麻疹被送入院治療，而且這些兒童都不曾接種麻疹疫苗。強森強調，住院兒童因呼吸困難需要氧氣與支持性治療，並非單純為了隔離，其中更有多人需重症監護。

▲小羅勃甘迺迪對麻疹疫情不以為意。（圖／路透）

儘管德州麻疹疫情嚴重，但公衛部長小羅勃甘迺迪卻不以為意，聲稱麻疹疫情並非罕見現象，美國今年已發生4起案例，去年的病例數更高達16起。與此同時，他還宣稱德州目前已有2人死亡，而患者被送入院只是為了隔離。勒伯克公衛部門隨後澄清，德州目前僅一宗死亡案例，「若有第二例，我們一定會知道。」

截至目前為止，當局還不清楚德州爆發的麻疹疫情源頭為何，但美國疾病管制暨預防中心（CDC）和德州公衛部門的基因檢測顯示，這波疫情與D8型麻疹病毒有關。這一病毒目前正在歐洲及世界衛生組織（WHO）東地中海區域流行，與疫苗無關。此外，新墨西哥州也通報了9宗麻疹病例，衛生官員正在調查其關聯性。

美國CDC指出，此前，由於民眾廣泛接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹三合一疫苗（MMR），因此美國早在2000年便認定已消除麻疹，只是最近疫苗猶豫情緒上升，接種率下降，疫情才有機可乘。CDC強調，麻疹屬於呼吸道病毒，一旦接觸到麻疹病毒，90%的易感染人群就可能出現肺炎、失明、腦水腫等危險併發症，也可能死亡；不過施打2劑疫苗可讓預防效果達到97%。