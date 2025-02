俄戰力大增！美私人軍事公司老闆：烏國收復所有失土可能性近零

▲普林斯直言,政客以為俄羅斯變弱,但實際上俄軍早就比戰爭初期更強。(示意圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

俄烏戰爭開打至今已滿3年,美國知名軍事顧問公司黑水(Blackwater)創辦人普林斯(Erik Prince)近期受訪時提到,支持總統川普推動俄烏戰爭止戰,如今俄羅斯戰力不斷增強,烏克蘭想要收復所有失土的可能性幾乎為零。

"The Russian army is significantly better now, more lethal, than they were when they started"



Erik Prince, Founder of Blackwater and former US Navy Seal. pic.twitter.com/XTliGINqQA