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俄戰力大增！美私人軍事公司老闆：烏國收復所有失土可能性近零

▲▼俄羅斯軍隊,俄羅斯士兵,俄羅斯憲兵。（圖／達志影像／美聯社）

▲普林斯直言，政客以為俄羅斯變弱，但實際上俄軍早就比戰爭初期更強。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

俄烏戰爭開打至今已滿3年，美國知名軍事顧問公司黑水（Blackwater）創辦人普林斯（Erik Prince）近期受訪時提到，支持總統川普推動俄烏戰爭止戰，如今俄羅斯戰力不斷增強，烏克蘭想要收復所有失土的可能性幾乎為零。

依據社群平台X流傳的受訪片段，普林斯認為，烏克蘭應該在1年半之前就要達成協議，現在的戰場早已變成消耗戰，甚至還出現第一次世界大戰那樣的壕溝戰，如今戰場比當年更加致命，還多了高精度無人機和飛彈等武器。

普林斯指出，俄羅斯擁有更多人力與彈藥，在此同時美國與西歐的國防工業面臨高成本等困境，「這對美國來說是一記警鐘，我們的武器不如預期」，有些系統可以運作1、2個月，不過在這之後，俄羅斯電子戰就會找到如何干擾導航或使其失效的方法。

普林斯直言，那些「白痴政客」（idiots politicians）以為俄羅斯變弱，但實際上並非如此，「俄軍現在早就比戰爭剛開打那時候更強、更具殺傷力」。

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