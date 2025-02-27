川普又變！加墨關稅延至4／2生效　威脅徵歐盟25％關稅

▲美國總統川普第二任期上任後，首次召開內閣會議。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普26日在第二任期的首次內閣會議上宣稱，針對墨西哥與加拿大進口商品的新一輪高額關稅可能將再延長一個月，從3月4日延至4月2日生效，但同時也威脅可能對歐洲進口汽車與其他商品加徵25%的「對等關稅」。

綜合外電報導，川普指控由27個國家組成的歐盟集團，成立目的是為「壓榨美國」，對此美方已決定廣泛對各類品項徵收關稅，稅率將會是25％，「並不是所有關稅都會生效，但有很多都會執行。」

不過白宮官員隨後澄清，川普此前設定的3月4日關稅生效期限目前仍然有效，他仍在審查墨西哥與加拿大是否已採取足夠措施來加強邊境安全，阻止移民與鴉片類藥物芬太尼（Fentanyl）流入美國。

此番言論導致加幣與墨西哥披索兌美元匯率迅速上揚，市場反應顯示投資人對美墨加貿易關係的不確定性感到關注。

加拿大創新部長尚帕涅（Francois-Philippe Champagne）回應，加拿大政府將等待川普簽署正式行政命令後才做出反應。他強調，「我們的目標仍然是避免關稅，若有必要則爭取延長暫緩措施」，若川普最終確定實施關稅，加拿大將採取「針對性、戰略性但堅定的回應」。

墨西哥經濟部則拒絕對川普的發言發表評論，但表示經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）將於27日與美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）會晤，28日則將與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行會談，以討論相關貿易事宜。

美國商務部長盧特尼克在內閣會議上表示，與芬太尼相關的關稅措施已暫緩30天，但整體貿易關稅仍預計在4月2日生效。他強調，「這是一筆大交易，4月2日將會發生變化。但在芬太尼問題上，我們正在努力加強邊境管制。」

盧特尼克補充說，30天的觀察期結束後，墨西哥與加拿大必須向川普證明他們已採取足夠行動，屆時川普將決定是否進一步延後關稅生效，或者維持原定計劃。

歐盟方面則承諾，一旦美國對其成員國開徵關稅，歐盟將立刻採取報復措施。波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）則表示，歐盟應竭盡全力想辦法變免完全不必要且愚蠢的關稅戰。