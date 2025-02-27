　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金色眼鏡蛇演習辦公室：台灣非參演者

▲▼ 亞洲最大規模年度多國軍事演習「金色眼鏡蛇」開幕式。（圖／路透）

▲金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室表示，台灣不是2025年金色眼鏡蛇的參演者之一。（圖／路透）

文／中央社記者呂欣憓曼谷26日專電

美軍昨天在「金色眼鏡蛇演習」臉書專頁發文指出，台灣官兵參加了今年的金色眼鏡蛇軍演開幕式。金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室回應中央社詢問表示，台灣不是今年演習的參演者之一。

金色眼鏡蛇軍演由美國和泰國主導，每年2到3月在泰國舉行。「金色眼鏡蛇演習」（Exercise Cobra Gold）臉書專頁昨天發文披露，來自美國、泰國、日本、新加坡、韓國、印尼、馬來西亞和台灣的200多名官兵齊聚泰國素羅娜麗營閱兵場，為2025年金色眼鏡蛇聯合演習揭開序幕。不過，臉書專頁隨後刪除「台灣」。

金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室（Cobra Gold Combined Joint Information Bureau）新聞官以電子郵件回應中央社詢問表示，金色眼鏡蛇聯合資訊辦公室了解到，近期有一篇關於台灣參與2025年金色眼鏡蛇的貼文發生了紀錄錯誤。

回應指出，貼文中不正確的資訊是因為在紀錄過程中出現錯誤解讀，且不小心被發布在公共平台上，在發現錯誤後，貼文內容立刻被改正，台灣從貼文內容中被移除，不過原始貼文已經被截圖且隨後被台灣媒體報導。

回應指出，台灣不是2025年金色眼鏡蛇的參演者之一，美國國防部從來沒有正式組織台灣為2025年金色眼鏡蛇的參演者。

回應並附上參演國名單包括泰國、美國、日本、新加坡、韓國、印尼和馬來西亞，中國、印度和澳洲則是有限度參演；另外還有20多個國家參加多國計劃增強小組（Multinational Planning Augmentation Team）或是以觀察國的角色參加金色眼鏡蛇，讓參加金色眼鏡蛇的國家數達到了約30個。（編輯：楊昭彥）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
516 2 6020 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幕後／賴清德鐵腕禁「三親等」反應兩極　基層炸鍋轟「聖母病」
租砲房！人氣餐廳老闆偷吃女員工「1週3次」　闆娘怒告結果曝
快訊／高雄找到一顆頭顱！　身分待鑑識
快訊／普拿疼伏冒全系列7款藥漲價！
快訊／大賣場「賓士活春宮」！　男女主角身分曝：真歹勢
快訊／臉書大當機！　緊急維修中

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女童在清真寺晨禱被抱走性侵　「現場沒人發現」警逮捕19歲凶嫌

川普首次內閣會議「5大重點」曝！大讚馬斯克　澤倫斯基確定訪美

歷史比恐龍還早！巴西發現2.37億年前化石　起源和鱷魚相同

中國凌晨攻打台灣？美國務卿「堅決表態」抗威脅：絕不放棄台日韓

金色眼鏡蛇演習辦公室：台灣非參演者

10年來第一次！美爆發麻疹疫情　德州1學童「未接種疫苗」染病身亡

俄戰力大增！美私人軍事公司老闆：烏國收復所有失土可能性近零

補充兵源上俄烏戰場！　南韓軍方證實：北韓「再度」向俄國派兵

蘇丹軍機墜毀「上修至46死」！高級軍官也罹難　墜機原因曝

英特爾徹底覺悟！積極採購設備「目標擊敗台積電」：拒犯7年前錯誤

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

恭喜 #中華隊 #晉級 2026 #WBC ！大家拿到「晉級門票」的反應超可愛XD

禾浩辰遭問鬼鬼生女　蔡昌憲幫救場：不敢問

#內湖 女直衝左轉道猛撞2車！女騎士夾斷腿送醫

納豆.依依登記結婚「忘帶身分證」　驚險壓線：跟我們的人生一樣！XD

女童在清真寺晨禱被抱走性侵　「現場沒人發現」警逮捕19歲凶嫌

川普首次內閣會議「5大重點」曝！大讚馬斯克　澤倫斯基確定訪美

歷史比恐龍還早！巴西發現2.37億年前化石　起源和鱷魚相同

中國凌晨攻打台灣？美國務卿「堅決表態」抗威脅：絕不放棄台日韓

金色眼鏡蛇演習辦公室：台灣非參演者

10年來第一次！美爆發麻疹疫情　德州1學童「未接種疫苗」染病身亡

俄戰力大增！美私人軍事公司老闆：烏國收復所有失土可能性近零

補充兵源上俄烏戰場！　南韓軍方證實：北韓「再度」向俄國派兵

蘇丹軍機墜毀「上修至46死」！高級軍官也罹難　墜機原因曝

英特爾徹底覺悟！積極採購設備「目標擊敗台積電」：拒犯7年前錯誤

柯文哲聲請解除禁見討論治喪　律師曝規定：不要情勒司法

韓啦啦隊女神遭疑「嘲笑台應援」華裔網紅緩頰！　還原真相：語感不同

轟邱泰源巡視急診成「綠官通道」　陳菁徽痛批：衛福部裝睡

金渡娥「在台總收入高韓國20倍」！　裴垂鉉曝其中現實面…韓網熱議

富察、楊智淵被點名　列為大陸「重大危安案件」

唐從聖舞台劇演一半「全身抽筋」肩膀到下巴縮一起　台下目睹嚇傻

綠民調稱罷免徐巧芯會成功？　朱立倫笑稱：最危險是我旁邊的羅智強

樂天女孩2年升副隊長…她撂狠話「不幹了」施壓上級！身分線索曝：很紅

女童在清真寺晨禱被抱走性侵　「現場沒人發現」警逮捕19歲凶嫌

航港局助海大IGF Code進階訓練獲比利時認可　助我船員加速綠色轉型

Melody離婚2年「新歡首曝光」！　起底是MIT學霸「這一點打動她」

國際熱門新聞

輝達勁揚4%「盤後財報」超預期　台積電ADR漲3％

若中國攻打台灣？美國務卿「堅決表態」

英特爾徹底覺悟！拒犯7年前錯誤

川普擬推公民金卡　各國現況一次看

泰緬打詐救7141人！25名台灣受害者將被釋放

挺台灣！台北榮總入選「全球最佳醫院250強」

美國是否阻止中國武力犯台？　川普再度拒絕作出承諾

美私人軍事公司老闆：俄羅斯戰力大增

緬甸「天菜和尚」結婚了！妻子超狂背景曝

川普證實：澤倫斯基2／28訪華府　商討礦物協議

與美初步敲定礦物協議　澤倫斯基：盼2/28訪華府

印尼簽證計畫吸外資　400萬可長居峇里島

川普拒提供烏克蘭安全保障：應由歐洲承擔

川普馬克宏支持維和部隊　俄羅斯堅決反對

更多熱門

相關新聞

「哪吒2」全球熱播！等台灣放行 出品人：已做好上映的一切準備

「哪吒2」全球熱播！等台灣放行 出品人：已做好上映的一切準備

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒2）推出後，票房開出亮麗成績，不僅打破全球動畫電影票房紀錄，還擠進全球影史紀錄排名第8的位置，僅次於漫威電影《蜘蛛人無家日》。然而，台灣觀眾目前仍無緣觀看這部全球熱播電影，是否能在台灣上映的相關討論也引起兩岸民眾熱議。

10年來第一次！德州學童感染麻疹身亡

10年來第一次！德州學童感染麻疹身亡

美私人軍事公司老闆：俄羅斯戰力大增

美私人軍事公司老闆：俄羅斯戰力大增

川普拒絕回應是否「協防台灣」　交易的最佳時機還沒到？

川普拒絕回應是否「協防台灣」　交易的最佳時機還沒到？

川普又變！加墨關稅延至4／2生效　威脅徵歐盟25％關稅

川普又變！加墨關稅延至4／2生效　威脅徵歐盟25％關稅

關鍵字：

軍事演習金色眼鏡蛇台灣泰國美國軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

家樂福停車場「賓士開門」活春宮　業者提告

吃自助餐「2道菜」別夾！　營養師吐原因

大賣場停車場上演活春宮　男女主角身分曝

洪總16年前一席話被罵翻！球迷：先知總是寂寞

《花邊教主》蜜雪兒雀柏格離世

9旬翁剛下葬　4親人辦完喪事當晚全身亡

High咖轟節目組不要臉　吳宗憲4字回應

彰化大賣場「賓士活春宮」　被爆是賣場慣犯

女兒遺願「7年後下葬」！母伴屍6年開冷氣保存

黃國昌慶祝中華隊晉級　攝影師諷「無恥政客」

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

館長證實進SWAG！　原因曝光「民進黨都愛這味」

中華隊轟進WBC　後勤卻被消失

2名學生信了影城話術　1場電影消費破千

最喜歡獨處星座TOP 3

更多

最夯影音

更多

砂石車闖紅燈撞機車 騎士送醫搶救不治 #土城

土城 #砂石車 闖紅燈釀禍！騎士遭撞搶救不治

2名女性朋友才下車就出事！　37歲男開BMW失控撞4車

籃籃啦啦隊生涯最後一舞　見中華隊晉級淚灑應援告別

【水泥包膜？】#桃園 工地爆模！ 15車遭波及車主氣炸

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面