台灣燈王在嘉義　文化公園展出至3月17日

▲▼ 2025臺灣燈會燈王在嘉市!。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2025台灣燈會高中職組燈王今年由華南高商奪得，臺灣燈會結束後，嘉義市政府與校方合作讓燈王「載譽回嘉」，自今(26) 日晚間起至3月17日在文化公園諸羅印象廣場展出，讓民眾一睹燈王風采。嘉義市副市長林瑞彥與市府教育處團隊，晚間攜手華南高商校長王世如所率學校團隊共同參與「蛇來運轉慶豐年」點燈儀式，期待讓更多市民、遊客看見教育的光采。

▲市府及學校代表及許彩韻與陳姵羽兩位同學點燈。（圖／嘉義市政府提供）

林瑞彥副市長表示，嘉義市長期推動城市美學的理念，並透過藝術與美感教育的深耕與推動，支持孩子們發揮藝術天賦與長才。很高興來自華南高商的許彩韻與陳姵羽兩位同學在老師的指導下所製作的花燈，從288件優秀作品中脫穎而出，奪下高中職組燈王榮銜，兩位同學歷經3、4 個月的籌備製作、即使過年也不休息，付出的努力值得嘉許，來自嘉義市的孩子贏下燈王獎項，也讓市府團隊與有榮焉。

林瑞彥副市長也提到，先前曾親自前往今年的臺灣燈會，一睹燈王風采，深深以燈王來自嘉義市感到驕傲。感謝學校深化製作花燈的技藝，讓學生在製作過程中更加認識這項獨特、珍貴的文化資產，讓技藝傳承。嘉義市的文化路夜市在去(2024)年吸引超過1500萬人次造訪，居全台夜市之冠，期待這座花燈，讓更多前來夜市的遊客、市民欣賞到傳統花燈的工藝之美，也能感受到教育與傳統所激盪的光采，為城市注入美學的力量，無論在哪裡，都能感受到這座城市的美麗與文化深度。

教育處郭添財處長指出，嘉義市曾舉辦過臺灣燈會，當時創下整個城市都是展區的壯舉，各國中小也都學習、參與花燈製作，讓教育與節慶相結合，展現教育多元面。本次花燈為華南高商學生許彩韻與陳姵羽兩位同學製作，並由洪銘鴻主任指導，榮獲2025臺灣燈會高中職組燈王佳績，隨主燈點燈一起展出。花燈主題以臺灣在地原住民文化為核心，融入排灣族象徵著尊貴、權力與守護的蛇圖騰文化，巧妙運用綁骨、燈源設定及表面裝飾等技術轉化為花燈造型，展現花燈藝術的非凡魅力。

設計製作燈王的許彩韻、陳姵羽兩位同學表示，燈王以今年的生肖結合原住民族對蛇的崇敬，將傳統花燈與原住民的文化相結合，製作時最困難的是花燈裱布的技藝，與光源設計的搭配，很高興努力有收穫，獲得燈王肯定，感謝老師與家長的教導才能有這麼美的成果，也感謝市府支持，讓他們的作品能被更多人看見。