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2024台灣燈會法務部矯正署花燈參賽成果斐然　南二監獲燈王亮眼

▲矯正機關參與「2024台灣燈會花燈競賽」成果發表，由法務部矯正署署長周輝煌主持，觀光局副局長林信任及各矯正機關首長參加，向社會大眾分享，一同見證矯正教化及收容人改悔蛻變的成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲矯正機關參與「2024台灣燈會花燈競賽」成果發表，由法務部矯正署署長周輝煌主持，觀光局副局長林信任及各矯正機關首長參加，向社會大眾分享，一同見證矯正教化及收容人改悔蛻變的成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

矯正機關自1996年起積極參加台灣燈會全國花燈競賽，2024年共有來自全台各監所共90件作品參賽，23日下午2時30分，在台南市徠歸仁飯店盛大舉行成果發表，由法務部矯正署署長周輝煌主持，觀光局副局長林信任及各矯正機關首長參加，將「2024台灣燈會花燈競賽」獲獎成果，向社會大眾分享，一同見證矯正教化及收容人改悔蛻變的成果。

2024年參賽之作品共計49件作品脫穎而出，榮獲燈王1座、特優5座、優等8座、甲等10座、佳作25座，其中法務部矯正署臺南第二監獄收容人以「鰲龍騰躍揚府城國運昌隆慶400」花燈作品，深受專業評審及民眾之好評讚賞。

本次「2024台灣燈會花燈競賽」平面主視覺設計理念，以「自省 + 重生 = 發光」，為本次花燈成果展活動的主標，目的在傳遞監所收容人，透過深刻的自我反思和深刻悔改實現重生的過程。他們逐步努力完成精緻的花燈工藝，再由花燈的光芒呈現出令人耀眼的成就，過程呼應著「淬鍊與發光的交織」。

周輝煌署長表示，矯正機關推行「延續傳統技藝」、「深耕藝文教化」理念及政策成立「花燈製作學習班」，聘請中華花燈藝術學會專業教師進行授課，期望利用藝術協助教化，使收容人 修身養性、改悔向善，同時習得一技之長、 順利復歸社會。每年都積極參加台灣燈會的花燈競賽，所有作品均由收容人自行製作，從構思到完成都經過精心設計和製作。他們的努力不僅提升了花燈製作的水準，還能夠研發出創新的技術。他呼籲社會大眾通過欣賞花燈，支持和鼓勵收容人的改悔蛻變，給予他們更多的關愛和支持。他表示，這次活動的成功得益於矯正機關同仁的辛勤付出，也感謝他們為推行矯正工作所做的貢獻。

▲矯正機關參與「2024台灣燈會花燈競賽」成果發表，由法務部矯正署署長周輝煌主持，觀光局副局長林信任及各矯正機關首長參加，向社會大眾分享，一同見證矯正教化及收容人改悔蛻變的成果。（圖／記者林東良翻攝，下同）

從2月24日至3月10日，台灣燈會期間，將有90座花燈在台南高鐵燈區的花燈競賽區展出，歡迎大眾前往參觀，以實際行動鼓勵收容人繼續努力，迎向光明未來！在台南這個古城中，燈光與文化的融合將為觀眾帶來獨特的魅力，讓我們一起享受這場璀璨的視覺盛宴，共同見證台灣矯正機關和收容人的奮進與成就。

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