2024台灣燈會耀府城　台南光華高中勇奪雙燈王

▲2024台灣燈會全國花燈競賽各項成績揭曉，台南市光華高中配合龍年的「龍耀府城」主題，勇奪雙燈王。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會於台南展開序幕，全國花燈競賽各項成績揭曉，台南市光華高中配合龍年的「龍耀府城」主題，勇奪雙燈王。

光華高中擊敗來自全國各地的眾多參賽團隊，勇奪高中職組「燈王」。另外該校國中部另以「快樂龍」為主題，活潑的造型與配色，獲得評審青睞，榮獲本屆賽事國中組「燈王」。而由該校畢業校友所組成的華美工作室，以「祥獅戲子」主題參加社會組競賽，也獲得「燈王」殊榮。再次驗證該校多媒體設計科師生在花燈藝術創作領域的龐大能量，消息傳來，全校師生咸額手稱賀。今年獲獎成就恰逢本校參賽以來的高中組連霸4年、國中組連霸3年，共獲10屆燈王，全校師生與有榮焉。

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光華高中花燈製作團隊成軍自2006年起成軍已18年，由前多媒體設計科主任王耀騰指導，利用社團活動時間進行設計與創作。王耀騰老師表示：「花燈製作需要全心投入，其製作過程相當耗時與艱辛，學生常常需要利用假日及晚上時段趕製，所幸有學校與家長的全力支持。」本次燈王作品的製作者之一的陳嬿羽同學表示：「在花燈製作團隊中學習到繪圖技法（圖像設計）、骨架製作（焊接）、色彩配置（花布配置）、電子配線、組裝…等，不但融入設計專業課程，還能跨領域整合其他機電專業技術，堪比業界實習，收穫良多。」

現任多媒體設計科主任王莉瑛表示；｢今年燈會由府城舉辦，學校師生都希望能代表地主留下最重要的獎項，在過年之前，所有團隊師生都犧牲假期，全力投入，希望能有好的成績。」



光華高中一向是國內各項大型燈會中的常勝軍。連同今年在內，已連續四年在台灣燈會榮獲高中組、國中組雙燈王。今年台北燈節該校派出二組作品參賽，分獲特優與優等，成績亮眼。期待全國所有民眾都能在燈會期間，前往台南高鐵展區，一覽該校創作的成果。