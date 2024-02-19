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2024全國花燈競賽258件作品角逐「燈王」

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」已進入最後收件評選階段，計有258件作品參賽，其中未演先轟動的參賽作品「台灣奇案- 陳守娘」尚在布置階段已吸引不少民眾關注。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」已進入最後收件評選階段，計有258件作品參賽，其中未演先轟動的參賽作品「台灣奇案- 陳守娘」尚在布置階段已吸引不少民眾關注。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台灣燈會「全國花燈競賽」已進入最後收件評選階段，計有258件作品參賽，其中未演先轟動的參賽作品「台灣奇案- 陳守娘」尚在布置階段已吸引不少民眾關注，為競賽燈區創造不少人氣，市府表示本次參賽作品多元豐富、創意無限，歡迎全國民眾屆時到場參觀，共襄盛舉。

台南市教育局表示，感謝全國學校師生、機關團體、民間社會人士熱情參與，台灣燈會花燈競賽作品已陸續進場布置，即將進入最終評審階段，本屆參賽作品多元豐富，2月23日所有花燈作品將會以最完美的面貌於高鐵燈區展出。

本次競賽燈區因參賽者以最強女鬼「陳守娘」為主題創作，事先引發不少話題，布展階段已有民眾前來參觀、拍照。來自高雄的楊小姐表示，「不會害怕啊，從小就聽過陳守娘的故事，看到花燈備感親切」、「在燈會可以看到台灣的傳統文化、民俗故事，很有趣」。

▲2024台灣燈會「全國花燈競賽」已進入最後收件評選階段，計有258件作品參賽，其中未演先轟動的參賽作品「台灣奇案- 陳守娘」尚在布置階段已吸引不少民眾關注。（圖／記者林東良翻攝，下同）

教育局表示，全國花燈競賽深具教育的意義，活動辦理宗旨是為了推展民俗技藝，每件作品所展現的傳統技法、素材及創意皆有不同。競賽結果雖有名次高低，但參賽團隊都是盡心盡力完成作品，值得大家給予正向鼓勵！

依據全國花燈競賽實施計畫規定，凡符合「龍年生肖」、「台南400」或「民俗文化」等結合台南在地文化的主題花燈，都可以組隊報名參賽；今年花燈競賽作品報名十分踴躍，總計有258件，作品數已超越去年全國燈會，未來將由評審以日、夜間綜合表現評定後，各組至多選出特優作品6名（含燈王1名）、優等8名、甲等10名及佳作若干名，競爭激烈；所有參賽作品最後都會在預定的區域裝置並配合台灣燈會一起展出。

另外也再次籲請民眾在2月24日元宵節正式開燈前，勿前往參觀及拍照，避免影響燈區整體施工，以維護自身安全。

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