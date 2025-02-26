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台糖合作支持嘉義大學棒球隊　張啓楷：未來會爭取更多經費

▲▼ 台糖簽約贊助嘉義大學棒球隊張啓楷：未來會爭取更多經費 。（圖／張啓楷服務處提供）

▲合作意向書簽訂 。（圖／張啓楷服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

中華棒球隊去年勇奪世界12強冠軍，昨(25)日又取得了2026年世界棒球經典賽的門票，立法委員張啓楷指出，嘉義大學與台糖公司今（26）日簽訂培育體育人才合作意向書，嘉大同意台糖取得嘉義大學棒球隊冠名權，台糖提供運動器材與推廣經費，他未來還會爭取更多的經費來挹注嘉義的棒球發展，並期待再造Kano盛況。

嘉義大學的前身是嘉義農林學校，1928年4月，嘉義農校成立「野球部」，1931年，嘉農棒球隊首次到台北參賽，便奪得全台高校棒球冠軍，取得赴日本參加第17回全國中等學校優勝野球大會的代表權，最後，嘉農棒球隊除了成為台灣第一支打進入決賽的球隊，還獲得了亞軍，震驚日本棒壇。

▲▼ 台糖簽約贊助嘉義大學棒球隊張啓楷：未來會爭取更多經費 。（圖／張啓楷服務處提供）

▲ 張啓楷會中致詞，並表示未來會爭取更多經費 。（圖／張啓楷服務處提供）

張啓楷去年11月30日邀請經濟部長郭智輝南下嘉義，勘查朴子溪許厝庄護岸興建工程，並帶領經濟部各局、處首長、中油、台電、台糖、台水等國營事業主管，在嘉義產業創新研發中心跟嘉義市長黄敏惠率領的市政府團隊舉行座談。會上決議，中油等國營事業擴大補助嘉義市政府舉辦的國際管樂節，郭智輝還特地指示國營事業研議支持嘉義地區發展的相關事宜。

在國營事業投入體育活動方面，張啓楷說，近來最有名的例子是台電棒球隊，中華棒球隊的隊長陳傑憲在投入國內職棒之前，他曾是台電棒球隊的成員，台電是台灣擁有最多球隊的國營事業。

▲▼ 台糖簽約贊助嘉義大學棒球隊張啓楷：未來會爭取更多經費 。（圖／張啓楷服務處提供）

▲台糖和嘉義大學雙方代表合作意向書簽訂 。（圖／張啓楷服務處提供）

根據統計，台電歷年來總計培育超過500位國手，自1946年起陸續成立男子棒球、男子排球、女子羽球、女子排球、男子足球及女子籃球等6支球隊，持續協助國家培養體育人才，從高中、大學發掘潛力球員，成為國手搖籃。

張啓楷指出，國內擁有運動代表隊的國營事業，每年都在代表隊投入了大筆經費、預算，除了支付平時訓練所需的軟硬體設備，也提供營養津貼給選手，台糖和嘉義大學今天簽訂培育體育人才合作意向書，他要特別感謝經濟部長郭智輝、嘉義市長黃敏惠一起努力促成，讓「棒球原鄉」嘉義的棒球和體育可以注入新血。

張啓楷強調，台糖和嘉義大學簽訂合作意向書，這只是第一步，他未來還會繼續努力，向中央爭取更多資源，讓嘉義不只是一個「棒球城市」，更要成為全台棒球發展的重要基地。

 
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