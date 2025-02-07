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誤傷友軍！張啟楷質疑疾管署媒宣標案　意外揭吳春城家族公司拿近三成

▲▼張啟楷意外揭露吳春城相關企業拿多筆政府標案。（圖／翻攝張啟楷臉書）

▲張啟楷意外揭露吳春城相關企業拿多筆政府標案。（圖／翻攝張啟楷臉書）

記者杜冠霖／台北報導

民眾黨立委吳春城壯世代相關爭議延燒，遭外界質疑沒有利益迴避，而日前白委張啟楷痛批疾管署媒體宣傳費過高、獨厚偏綠媒體時，一張圖卡卻誤傷友軍，意外揭露屬於吳春城旗下、目前由吳春城妻子掛名負責人的兩家公司：「爆米花」、「民意顧問」就拿走疾管署超過25%的標案，成為此次總預算論戰中意外插曲。

吳春城大力推動「壯世代」及相關政策，他所創立的「壯世代協會」也拿到許多標案，且直至去年底仍身兼壯世代教科文協會理事長、搶先註冊相關商標，引發利益輸送 質疑。總預算審查時，吳春城更針對國發會、體育署、故宮等單位，提出上千萬的預算凍結案，要求將「銀髮族」等辭彙全面更名為「壯世代」，吳春城稱這是在做公益。

張啓楷在其官方粉絲專頁發出一張疾管署預算圖卡，批評偏綠媒體拿到過高比例媒體宣傳預算，相關圖卡資訊卻發現，除三立、民視拿下標案外，還有兩大公司拿走超過25%標案，所屬負責人都是吳春城妻子，被質疑沒有利益迴避。

綠委陳培瑜表示，由民眾黨立委吳春城所創辦開設之公司及團體單位，疑有承接政府標案的爭議而引發各界質疑有無利益迴避，其中媒體公關公司「爆米花」（爆米花數位資訊股份有限公司）以及「民意顧問」（民意傳播顧問股份有限公司）即屬於吳春城委員的「戰國策系統」之下。

陳培瑜指出，據了解，該系統下的公司有可能與政府媒宣業務相關，而民眾黨立委張啓楷在其官方粉絲專頁的圖卡中，也直接標示載明了「爆米花」及「民意顧問」等公司，彷彿就為吳春城可能藉此謀取私利而提供了有力的佐證。

陳培瑜認為，對此引發的疑慮是：一位立委若同時涉及企業經營的利益及政府標案的承接，是否已構成利益衝突與道德爭議？針對這些問題，誠摯呼籲民眾黨尤其是吳春城委員、張啓楷委員，應當進一步釐清並說明，以消除公眾的疑問！
 

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