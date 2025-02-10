　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

▲▼ 高雄73歲碎屍魔張介宗回到案發現場，模擬當時手法。（圖／記者吳世龍攝，下同）

▲高雄73歲碎屍魔張介宗。（圖／記者吳世龍攝）

記者袁茵／台北報導

高雄73歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮河，且張介宗前科滿滿，年輕時曾涉犯強暴、搶奪等罪，遭軍法判無期徒刑，並於1997年假釋出獄，如今成為連續殺人魔，引發全台關注。立院民眾黨團副總召張啓楷今（10）隔空喊話民進黨政府，張介宗是否符合113年憲判字第8號的「一致決」與「重大犯罪」，又或是要朝「廢死」慢慢走？

面對高雄驚傳駭人聽聞的分屍案，嫌犯張介宗從軍時曾犯強暴及搶奪等罪，並被判無期徒刑數年後假釋，張啓楷今（10）日認為，正因為大家都不能保證重罪受刑人出獄後，都可以洗心革面好好做人，同時為寬慰受害者亡靈及其家屬，才需要死刑的存在，尤其目前社會有多少人知道，台灣的無期徒刑其實不是真的無期徒刑，是會假釋出獄的，至少判處無期徒刑後加上「不得假釋」的配套以安社會人心。

張啓楷提到，張介宗假釋出獄後，日前被高雄警方查獲陸續犯下人神共憤的數起分屍案，震驚社會，據媒體報導，張嫌鄰居在春節深夜多次聽到疑似鋸屍聲音，現在回想起來更感驚恐，令人髮指。

▲▼張啓楷 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨立委張啓楷。（資料圖／記者屠惠剛攝）

張啓楷指出，想要問問民進黨政府，「在你們完全執政時提名的大法官們，做出113年憲判字第8號，對死刑設下諸多的門檻，你們的想法是什麼？」在分屍案當中，請問張介宗是否符合113年憲判字第8號的「一致決」與「重大犯罪」？還是基於人權保障，繼續朝著「廢死」慢慢走，然後繼續將加害者放出來，成為社會一顆不定時炸彈，隨時有可能再犯和殺人？或是關著加害人不執行死刑，對被害者家屬造成長年累月的重複傷害？

張啓楷提到，除了高雄分屍案，還有陳彥翔縱火燒死8名至親案也是，該案日前已無期徒刑定讞，政府對大法官「實質廢死」後死刑犯變無期徒刑，有無任何配套措施確保社會安全嗎？

最後，張啓楷強調，死刑的意義，不單單是為了讓加害人為自己的行為負責，也是為了寬慰受害人亡靈，以及只剩下無盡悲痛的家屬，更何況調查顯示，九成以上的民意反對廢除死刑，執政的民進黨政府除了慎思獄中36名死囚問題，更要進一步思考如何讓「無期徒刑」與「不得假釋」做一配套，徹底防杜受刑人假釋出獄後再犯的可能性。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中
斷電奏效！KK園區漆黑一片　詐團裁員散伙
破紀錄！去年稅收超徵衝上5283億
一周兩波變天　元宵節泡湯「雨區擴全台」
刮取「屠宰場」水管殘渣搜證　碎屍魔老神在在坐客房
北市精舍命案收網　女住持交保後首度北檢出庭應訊
韓國瑜喊停大罷免　賴清德引佛經回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

4院為總預算叫苦！韓國瑜籲別覆議　賴清德請行政、立法再找解方

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「朝野和解非一場會議能實現」　民眾黨喊話賴清德：誠實面對多數民意

750之亂有解！　沈伯洋：在財政機關未決議前可暫緩

NCC縮了！750元審查費引爆民怨　承諾暫緩收費再研擬

任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

快訊／喊話賴清德停止惡性罷免　韓國瑜承諾解決在野大砍預算案

NCC收審查費掀「750元之亂」　行政院回應了！

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

【沒有魚可以在我手上餓S】妹妹霸氣挖一大匙飼料往魚嘴裡放XD

AKIRA身旁翻譯超像瑪莎XD

求婚號召朋友一起大跳抖音舞XD！全場爆笑新娘大喊：我願意！

「聽到台灣行程就說好？」 SJ利特證實：因為很喜歡XD

【你吃你的我拍我的XD】長頸鹿集體搶紅蘿蔔　女遊客被鎖喉還不忘喊：拍我！

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

4院為總預算叫苦！韓國瑜籲別覆議　賴清德請行政、立法再找解方

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

「朝野和解非一場會議能實現」　民眾黨喊話賴清德：誠實面對多數民意

750之亂有解！　沈伯洋：在財政機關未決議前可暫緩

NCC縮了！750元審查費引爆民怨　承諾暫緩收費再研擬

任罷免徐巧芯領銜人　曹興誠：維護台灣民主的背水一戰

快訊／喊話賴清德停止惡性罷免　韓國瑜承諾解決在野大砍預算案

NCC收審查費掀「750元之亂」　行政院回應了！

快訊／北市4區突大停電「影響1.4萬戶」　台電搶修中

統一超1月營收305億元創單月新高　全家年增6.33％同期新高

炮火洗禮慶元宵！立委莊瑞雄「肉身寒單」震撼體驗

賴清德召五院長會商結論　喊國家、人民不可犧牲！3重點不打折

AI運動經濟與碳權競標　世新大學經濟營提供高中生經濟學初體驗

6間被店名耽誤的美味湯圓店！元宵必吃芝麻花生流沙餡、綠豆蒜糖水

高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

泰國斷電奏效！KK園區漆黑一片　緬詐騙集團「解僱100員工」散伙

「30秒賣出一個」韓爆紅草莓蛋糕　顏值爆表麗晶精品開賣

台灣世界夫人協會關懷弱勢　助力台東發掘第二個張惠妹

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

政治熱門新聞

美國豪宅遭高嘉瑜狂打　李彥秀哭了！

還勞工7天假！　藍營拚本會期闖關

大S樹葬傳再丟焚化爐　殯葬處駁斥

大罷免人數增！　14綠委、34泛藍委面臨被送件

藍營反攻大罷免　名嘴點名2女綠委「死定了」

9年前搭高鐵巧遇蔡英文！他曝親民暖舉

201名作家聲明挺罷免　楊双子、九把刀、朱宥勳入列名單一次看

後指部推動「後備戰士」　今年招270人

評「大罷免是惡質憲政慣例」　沈富雄點民進黨3人成歷史罪人

遭質疑海外買房巨額來源　李彥秀全說了

快訊／韓國瑜喊話賴停止惡罷　承諾解決預算案

民眾黨又掀茶壺風暴？他被迫辭職

快訊／賴清德見韓國瑜喊「五院像五根手指」　五指併攏才有力量

「菩薩畏因、眾生畏果」！　賴清德引佛經回應韓國瑜喊停大罷免

更多熱門

相關新聞

民眾黨：朝野和解非一場會議能實現

民眾黨：朝野和解非一場會議能實現

面對國內朝野紛擾，總統賴清德今（10）日下午3時，依《憲法》第44條規定賦予職權，邀集五院院長在總統府會商國政，這也是中華民國史上首次的五院會商，備受社會各界矚目。對此，民眾黨表示，朝野和解並非只靠一場會議就能實現，只有執政黨正視國會未過半的現實，展現合作態度，才能凝聚社會共識。

南部史上最大案「AI慕光城」實登首揭露　頂樓1筆站上5字頭

南部史上最大案「AI慕光城」實登首揭露　頂樓1筆站上5字頭

林昭印稱被迫辭職　民眾黨回應了

林昭印稱被迫辭職　民眾黨回應了

即／待「屠宰場」5.5小時　碎屍魔淡定看檢警搜證

即／待「屠宰場」5.5小時　碎屍魔淡定看檢警搜證

水手林鉑濬勉勵鶯歌復仇「勇於挑戰」

水手林鉑濬勉勵鶯歌復仇「勇於挑戰」

關鍵字：

民眾黨張啓楷高雄高雄碎屍魔張介宗死刑廢死

讀者迴響

熱門新聞

詹惟中認有感應到她

大S「過年前聚餐」燦笑照罕曝光　頭上髮飾成亮點

林俊傑被爆秘戀「小20歲正妹網紅」

4寶爸遭2男下藥「3P性侵」虐殺

大樂透「頭獎2.8億」開獎了

賓果財富密碼瘋傳！數學老師實測結果出爐

一家三口遇堵車　爸爸下車尿尿「不見了」

建議男生別剃陰毛　醫：有人剃完「冒出幾朵花」

大S樹葬回歸自然？殯葬業者揭真相

把握陽光！　「全台紅通通下3天」雨最大時間曝

疑高雄碎屍魔追垃圾車畫面曝光！　警搜焚化爐找3被害者頭顱

《女力》楊佩潔離婚不到1年脫單！

她罹胃癌3期「因忽視1警訊」　醫：90%患者都有

鋒面要來了！　全台變天「大範圍明顯降雨」

獨／碎屍魔死亡筆記真相曝　驚悚名單增至10人

更多

最夯影音

更多

2NE1朴春台上險走光！ CL「緊抓領口」保護她

賈永婕強忍悲傷開工 為大S「哭腫雙眼」！

前鎮運河再現黑色塑膠袋！　新增3袋送鑑識中心檢驗

【餅乾自由】挑戰娃娃機 90個餅乾一次到手！

休旅車失控猛撞路邊2車！男子剛停車　買早餐秒遭殃10歲女童嚇哭送醫

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面