高雄碎屍魔曾判無期卻假釋出獄　張啓楷問賴政府：要繼續廢死？

▲高雄73歲碎屍魔張介宗。（圖／記者吳世龍攝）

記者袁茵／台北報導

高雄73歲老翁張介宗涉嫌殺害3名婦人後，將屍體剁碎並丟棄前鎮河，且張介宗前科滿滿，年輕時曾涉犯強暴、搶奪等罪，遭軍法判無期徒刑，並於1997年假釋出獄，如今成為連續殺人魔，引發全台關注。立院民眾黨團副總召張啓楷今（10）隔空喊話民進黨政府，張介宗是否符合113年憲判字第8號的「一致決」與「重大犯罪」，又或是要朝「廢死」慢慢走？

面對高雄驚傳駭人聽聞的分屍案，嫌犯張介宗從軍時曾犯強暴及搶奪等罪，並被判無期徒刑數年後假釋，張啓楷今（10）日認為，正因為大家都不能保證重罪受刑人出獄後，都可以洗心革面好好做人，同時為寬慰受害者亡靈及其家屬，才需要死刑的存在，尤其目前社會有多少人知道，台灣的無期徒刑其實不是真的無期徒刑，是會假釋出獄的，至少判處無期徒刑後加上「不得假釋」的配套以安社會人心。

張啓楷提到，張介宗假釋出獄後，日前被高雄警方查獲陸續犯下人神共憤的數起分屍案，震驚社會，據媒體報導，張嫌鄰居在春節深夜多次聽到疑似鋸屍聲音，現在回想起來更感驚恐，令人髮指。

▲民眾黨立委張啓楷。（資料圖／記者屠惠剛攝）

張啓楷指出，想要問問民進黨政府，「在你們完全執政時提名的大法官們，做出113年憲判字第8號，對死刑設下諸多的門檻，你們的想法是什麼？」在分屍案當中，請問張介宗是否符合113年憲判字第8號的「一致決」與「重大犯罪」？還是基於人權保障，繼續朝著「廢死」慢慢走，然後繼續將加害者放出來，成為社會一顆不定時炸彈，隨時有可能再犯和殺人？或是關著加害人不執行死刑，對被害者家屬造成長年累月的重複傷害？

張啓楷提到，除了高雄分屍案，還有陳彥翔縱火燒死8名至親案也是，該案日前已無期徒刑定讞，政府對大法官「實質廢死」後死刑犯變無期徒刑，有無任何配套措施確保社會安全嗎？

最後，張啓楷強調，死刑的意義，不單單是為了讓加害人為自己的行為負責，也是為了寬慰受害人亡靈，以及只剩下無盡悲痛的家屬，更何況調查顯示，九成以上的民意反對廢除死刑，執政的民進黨政府除了慎思獄中36名死囚問題，更要進一步思考如何讓「無期徒刑」與「不得假釋」做一配套，徹底防杜受刑人假釋出獄後再犯的可能性。