藍白砍疫苗採購預算？　張啓楷斥謠言：一毛都沒刪

▲民眾黨立委張啓楷。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

藝人大S徐熙媛因流感併發肺炎去世，引發國內民眾關注流感疫苗接種資訊。針對親綠側翼造謠藍白大砍疫苗經費，民眾黨立委張啓楷今（4日）表示，「這筆錢一毛都沒有刪」，主要是去年的疫苗採購執行率偏低，經過討論也僅有凍結1000萬元；他也提醒，目前國內流感疫苗仍然充分，有流感症狀也要趕快去看醫生。

民眾黨立委張啓楷說，部分親綠的側翼網軍居然利用大S去世的事件，從昨天開始瘋傳一則非常不道德甚至是違反人性的謠言，放話說因為藍綠打砍了採購疫苗的經費，導致買不到疫苗、沒有疫苗可以打。

張啓楷說，真相是什麼？大家只要去看一下預算書，今年度採購疫苗的經費是52.3億，這筆錢一毛錢都沒有刪。

張啓楷指出，這過程大家有一個討論，是因為去年的疫苗採購經費到去年8月份時，執行率只有10.7%，也就是說到去年8月有將近9成沒有執行，而且在8月份還出現新冠肺炎疫苗有1236萬劑被銷毀，所以站在人民的立場，絕大多數民眾會懷疑為什麼執行率這麼低？為什麼這麼多疫苗被銷毀？應該要檢討。但大家討論完後，也只有凍結1000萬預算，最重要是一毛錢都沒有刪減。

張啓楷強調，目前國內還很充裕，還有20萬劑流感疫苗，鄭重呼籲大家不要輕易聽信謠言，家裡有長者或幼兒就去打疫苗，有流感症狀也要趕快去看醫生，千萬不要再聽信沒有人性的謠言。

