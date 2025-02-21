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40歲就要退休！　時尚女過極簡生活「24歲成功存到300多萬」爆紅

40歲就要退休！　時尚女過極簡生活「24歲成功存到300多萬」爆紅。（圖／翻攝自TikTok／miarosemcgrath）

▲女子的生活方式在網路上引發討論。（圖／翻攝自TikTok／miarosemcgrath）

記者李振慧／綜合報導

英國一名年輕女子計畫在40歲退休，為達到這個目的她努力工作與過極簡生活，還學習投資與財務規劃等技巧，成功讓她在24歲就擁有75,000英鎊（約台幣311萬元）存款，在網路上分享的相關理財影片也讓她獲得9萬多名粉絲。

名叫米亞(Mia)的24歲女子，時常在TikTok上分享如何理財、儲蓄等相關影片，奉行FIRE運動（Financially Independent, Retire Early，經濟獨立以提早退休）的她，不同一般年輕人的即時享樂主義，而是過著減少物慾的極簡生活。

@miarosemcgrath Why I want to retire early #personalfinance #firemovement ♬ original sound - Mia McGrath

米亞雖然從事時尚相關產業工作卻不追求流行，身上的衣服都是二手店購買，也減少從事喝咖啡、做美甲等不必要的花費，每天早餐僅花費50便士（約台幣20元），住在家裡省房租。

米亞表示，「我只要在20多歲時努力一點，等到45歲時就不用過著想請假還得看老闆臉色的生活，想休息就休息」。雖然她的生活節省，但每月仍會從帳戶中挪出1,500英鎊（約台幣6萬多元）進行投資，以幫助更快速增加財產。

在米亞長期的努力下，年紀輕輕已順利擁有75,000英鎊存款。影片曝光後卻獲得網友不同評價，許多人羨慕她有毅力，這麼年輕就能存錢，但也有酸民批評，她不趁年輕的時候好好玩，老了以後一定會後悔，也有人覺得40歲還年輕，這麼早就退休反而不好。

米亞表示，其實她不是等到40歲後就真的徹底退休，而是計畫「半退休」，屆時她可以挑選自己有興趣的事情做，而不是人到中年，還得為了謀生過著汲汲營營的生活。

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