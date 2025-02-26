迪士尼樂園「2熱門設施」取消虛擬排隊　遊客嘆：等到天荒地老

▲佛州迪士尼樂園取消2大熱門設施的虛擬排隊制度。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

想要在佛州迪士尼樂園輕鬆玩遍熱門設施，可能變得更難了！迪士尼世界宣布，園內兩大熱門遊樂設施「蒂安娜河灣探險」與「星際異攻隊：宇宙倒轉」將從25日起取消「虛擬排隊」機制，改採現場排隊，引發遊客抱怨。

綜合外媒報導，迪士尼樂園過去會在新設施開放初期，採取虛擬排隊來分流人潮，遊客每天必須在早上7時或下午1時搶登記名額，等候系統分配登記組別，才有機會進場體驗。如果不想早起搶票，則必須額外付費購買「閃電通道」（Lightning Lane）來確保入場資格。

如今，隨著兩大熱門遊樂設施「蒂安娜河灣探險」（Tiana’s Bayou Adventure）與「星際異攻隊：宇宙倒轉」（Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind）虛擬排隊制度取消，遊客未來只能排現場隊伍，或選擇付費快速通關。

????BREAKING NEWS! You can finally sleep past 7am on your Disney World vacation! Starting Feb 25, Guardians of the Galaxy & Tiana’s Bayou Adventure are both getting rid of their virtual queue and will be switching to regular standby! pic.twitter.com/UEEW6fTmvu — TPMvids (@TPMvideos) February 18, 2025

其中，「蒂安娜河灣探險」將納入「閃電通道多項通行證」，而「星際異攻隊：宇宙倒轉」則需購買「單項通行證」才能加速通關。

迪士尼強調，此舉能讓遊客的遊園行程更加彈性，也不必擔心錯過設施。但對於這項變革，部分粉絲卻不太買單，擔心這些超人氣設施的排隊時間將大幅增加。

公告一出，許多遊客紛紛在社群平台X上表示，憂心排隊人潮恐怕會「長到看不見盡頭」。有粉絲直言，「這些設施的等待時間未來肯定會誇張到不行！」也有人質疑，「取消虛擬排隊只會讓『星際異攻隊』的排隊時間翻倍甚至三倍，這到底算哪門子的利多？」