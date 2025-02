迪士尼樂園「2熱門設施」取消虛擬排隊　遊客嘆：等到天荒地老

▲佛州迪士尼樂園取消2大熱門設施的虛擬排隊制度。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

想要在佛州迪士尼樂園輕鬆玩遍熱門設施,可能變得更難了!迪士尼世界宣布,園內兩大熱門遊樂設施「蒂安娜河灣探險」與「星際異攻隊:宇宙倒轉」將從25日起取消「虛擬排隊」機制,改採現場排隊,引發遊客抱怨。

綜合外媒報導,迪士尼樂園過去會在新設施開放初期,採取虛擬排隊來分流人潮,遊客每天必須在早上7時或下午1時搶登記名額,等候系統分配登記組別,才有機會進場體驗。如果不想早起搶票,則必須額外付費購買「閃電通道」(Lightning Lane)來確保入場資格。

如今,隨著兩大熱門遊樂設施「蒂安娜河灣探險」(Tiana’s Bayou Adventure)與「星際異攻隊:宇宙倒轉」(Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind)虛擬排隊制度取消,遊客未來只能排現場隊伍,或選擇付費快速通關。

????BREAKING NEWS! You can finally sleep past 7am on your Disney World vacation! Starting Feb 25, Guardians of the Galaxy & Tiana’s Bayou Adventure are both getting rid of their virtual queue and will be switching to regular standby! pic.twitter.com/UEEW6fTmvu