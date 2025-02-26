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男「假裝癲癇發作」偷走2鬥牛犬寶寶　店員：狗狗像肉一樣被抓走

男逛寵物店突然倒地「假裝癲癇發作」　偷走2隻鬥牛犬寶寶。（圖／翻攝自Arapahoe Sheriff）

▲鬥牛犬寶寶被偷走。（圖／翻攝自Arapahoe Sheriff）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州發生一起誇張搶案，一名男子進入當地寵物店後，突然倒地假裝癲癇發作，讓其他同夥趁店員不注意時偷走店內2隻鬥牛犬寶寶。警方目前已逮到37歲男子戴維斯(Timothy Davis)，其他3名同夥仍在追查中。

事件23日下午1時30分左右發生在森特尼爾市(Centennial)當地寵物店Perfect Pets，店內監視器拍到，3名凶嫌進入店內後假裝四處在看寵物，甚至還曾詢問店員鬥牛犬寶寶的售價，得知每隻為4,299 美元（約台幣14萬元）。

沒多久，店內一名男子突然倒地、假裝癲癇發作，成功吸引店員與其他顧客注意，就在此時，假裝成顧客的2名同夥成功把2隻鬥牛犬寶寶帶走。

警方表示，店員雖然當下即時發現，並試圖阻止男子把小狗帶走，然而男子跌倒起身後，仍粗暴地抓起小狗逃跑，根據監視器畫面確認一共有4名共犯。店員表示，「我不敢相信他們這樣對待狗狗，抓狗的方式好像狗狗們只是一塊肉，狗狗在尖叫、哭泣」。

寵物店老闆表示，事件讓他蒙受了近9,000美元（近台幣30萬元）的損失，但比起錢財他更擔心狗狗安危，希望有好心人能幫忙把狗狗送回來。

事件曝光後，目前已經有一名好心人歸還其中一隻小狗，這名女子向警方表示，她是在丹佛北部一個街頭小販的攤子中，以1,500美元（近台幣5萬元）購買小狗，看到新聞後立即與寵物店聯繫。警方也逮捕到其中一名嫌犯戴維斯，並以共謀、竊盜和持有毒品等罪起訴中。

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