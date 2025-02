男「假裝癲癇發作」偷走2鬥牛犬寶寶　店員：狗狗像肉一樣被抓走

▲鬥牛犬寶寶被偷走。(圖/翻攝自Arapahoe Sheriff)

記者李振慧/綜合報導

美國科羅拉多州發生一起誇張搶案,一名男子進入當地寵物店後,突然倒地假裝癲癇發作,讓其他同夥趁店員不注意時偷走店內2隻鬥牛犬寶寶。警方目前已逮到37歲男子戴維斯(Timothy Davis),其他3名同夥仍在追查中。

事件23日下午1時30分左右發生在森特尼爾市(Centennial)當地寵物店Perfect Pets,店內監視器拍到,3名凶嫌進入店內後假裝四處在看寵物,甚至還曾詢問店員鬥牛犬寶寶的售價,得知每隻為4,299 美元(約台幣14萬元)。

**MEDIA RELEASE** Arapahoe County Sheriff Investigators are asking for the public’s help in trying to identify three suspects who stole two bulldog puppies from the Perfect Pets pet store at 6840 S. University Blvd. The theft happened on February 23 at 1:30 p.m. Deputies say… pic.twitter.com/mxvn567b7F