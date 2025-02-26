男「假裝癲癇發作」偷走2鬥牛犬寶寶　店員：狗狗像肉一樣被抓走

▲鬥牛犬寶寶被偷走。（圖／翻攝自Arapahoe Sheriff）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州發生一起誇張搶案，一名男子進入當地寵物店後，突然倒地假裝癲癇發作，讓其他同夥趁店員不注意時偷走店內2隻鬥牛犬寶寶。警方目前已逮到37歲男子戴維斯(Timothy Davis)，其他3名同夥仍在追查中。

事件23日下午1時30分左右發生在森特尼爾市(Centennial)當地寵物店Perfect Pets，店內監視器拍到，3名凶嫌進入店內後假裝四處在看寵物，甚至還曾詢問店員鬥牛犬寶寶的售價，得知每隻為4,299 美元（約台幣14萬元）。

**MEDIA RELEASE** Arapahoe County Sheriff Investigators are asking for the public’s help in trying to identify three suspects who stole two bulldog puppies from the Perfect Pets pet store at 6840 S. University Blvd. The theft happened on February 23 at 1:30 p.m. Deputies say… pic.twitter.com/mxvn567b7F — Arapahoe Sheriff (@ArapahoeSO) February 25, 2025

沒多久，店內一名男子突然倒地、假裝癲癇發作，成功吸引店員與其他顧客注意，就在此時，假裝成顧客的2名同夥成功把2隻鬥牛犬寶寶帶走。

警方表示，店員雖然當下即時發現，並試圖阻止男子把小狗帶走，然而男子跌倒起身後，仍粗暴地抓起小狗逃跑，根據監視器畫面確認一共有4名共犯。店員表示，「我不敢相信他們這樣對待狗狗，抓狗的方式好像狗狗們只是一塊肉，狗狗在尖叫、哭泣」。

寵物店老闆表示，事件讓他蒙受了近9,000美元（近台幣30萬元）的損失，但比起錢財他更擔心狗狗安危，希望有好心人能幫忙把狗狗送回來。

事件曝光後，目前已經有一名好心人歸還其中一隻小狗，這名女子向警方表示，她是在丹佛北部一個街頭小販的攤子中，以1,500美元（近台幣5萬元）購買小狗，看到新聞後立即與寵物店聯繫。警方也逮捕到其中一名嫌犯戴維斯，並以共謀、竊盜和持有毒品等罪起訴中。