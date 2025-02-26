DOGE負責人不是馬斯克！白宮證實「真主管其實是她」　超狂背景曝

▲白宮證實DOGE的負責人並非馬斯克，而是具醫療背景的格里森。（組圖／翻攝自白宮、路透）

記者葉睿涵／編譯

白宮25日證實，美國政府效率部（DOGE）的負責人並非馬斯克，而是具醫療管理行業高管背景的技術專家格里森（Amy Gleason）。

綜合CNN與路透社報導，美國總統川普再度入主白宮後，為減少政府開支，特別創設了DOGE，而世界首富馬斯克則被公認是這個部門的領導人。然而，白宮最近公開文件顯示，馬斯克只是「白宮辦公廳的雇員」，其正式身分是「總統高級顧問」及「非事務官的特殊政府雇員」（Special Government Employee），不是DOGE的正式雇員。

從白宮文件可見，馬斯克與其他顧問一樣，沒有做政府決策的實際與正式職權，只能向總統提供建議，並傳達總統指示，而相關消息曝光後，馬斯克在DOGE的身份也立刻受到外界質疑，掀起一連串法律挑戰。同時，媒體不斷追問白宮究竟DOGE的負責人是誰，但白宮卻一直拒絕透露其身分，直到25日才正式確認格里森為DOGE的代理署長。

據悉，格里森是曾在美國數字服務部門任職的技術專家，過去曾參與過川普政府的行政運作。她的LinkedIn資料顯示，她自1月開始擔任政府高級顧問，而白宮官員透露，她一直負責與其他機構的聯絡工作，但不清楚她何時被正式任命為代理署長。白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）表示，總統指派馬斯克「監督」DOGE的運作，但強調該機構由職業官員及政治任命官員共同管理。