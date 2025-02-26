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連骨灰也敢偷！中國遊客夜闖濟州島古寺「勒索重金」　逃柬遭通緝

▲▼南韓濟州島西歸浦市山房山。（圖／達志影像）

▲2名中國遊客闖濟州島深山古寺，盜竊6個骨灰罈。（示意圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

隨著新冠疫情趨緩，來自各國的遊客重新入境南韓觀光，連帶使得外籍遊客在南韓的犯罪案件跟著增加！最近，南韓濟州島警方接獲報案，指出2名免簽入境濟州島的「中國籍」遊客，竟然夜半闖入深山古剎偷取骨灰罈，接著再向廟方勒索重金，目前兩名中國人已逃往柬埔寨。

根據《韓聯社》，南韓濟州東部警察署今（26）日指出，2名來自中國的40多歲男性觀光客，於本月24日凌晨1時10分，闖入濟州市深山某座寺廟的靈骨塔，偷竊6個裝有亡者骨灰的骨灰罈，兩人將骨灰罈藏在距離寺廟5公里的深山，分成各3個骨灰罈，藏在不同處。

隨後，2名中國遊客趁當天搭乘直航飛往香港的班機，接著再轉機前往柬埔寨。當他們成功逃亡後，竟然反過來向廟方傳送骨灰罈的相關影像，以此進行重金勒索，他們向廟方表示，「若想找回骨灰，就必須匯款200萬美元（約新台幣6560萬元）！」

警方指出，2名中國籍男性本月18日以免簽從濟州島入境，並在犯案前先行至該座寺廟進行場勘，疑似在犯案前先經過詳細策畫。

對此，警方從24至26日，投入40多名警力前往山區，根據影片提供的線索進行搜索，最後才終於成功找回6個骨灰罈。目前警方已將骨灰罈轉交給家屬，並以特殊竊盜、竊佔遺骨等罪全面追緝2名中國人。隨著嫌犯成功逃往海外，南韓警方也計畫向國際刑警組織發出通緝邀請。

統計指出，外國人在南韓犯罪被警方破獲的相關案件，從2021年後有增加的趨勢，2021年為505件、2022年為516件、2023年為535件、2024年為608件，其中高達7成的罪犯為中國人。

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