日27歲男議員「下藥猥褻3男」5度被逮！　昔師奶殺手淪惡狼

▲秋田隆一下藥猥褻男子被捕，警方調查後，才發現還有其他受害者，再度將其逮捕。（圖／秋田隆一）

記者王佩翊／編譯

日本東京都府中市的前市議員秋田隆一因涉嫌猥褻多名男性友人，被依不同意猥褻罪起訴，他26日被依準強制性交與準強制猥褻等多項嫌疑逮捕，而這也是他第5度被逮。

根據《產經新聞》報導，27歲的秋田隆一曾經擔任東京都府中市的市議員，並號稱是日本東京都府中市議會「最年輕男議員」。他2024年8月涉嫌對一名20多歲男子下藥，將其迷昏後，帶到自家猥褻，趁對方無法反抗時，強摸生殖器，因此在同年11月6日遭到警方逮捕。

東京警視廳搜查1課，將其逮捕後，沒收秋田隆一的手機，竟發現還有其他偷拍影片，因此深入調查，找到其他受害者。

警視廳搜查1課26日依涉嫌趁熟睡或酒醉之際對多名男性進行猥褻行為等嫌疑，再度逮捕秋田隆一，並指控他準強制性交與準強制猥褻等多項罪名。這已經是他第5次被逮捕，但他堅持對指控保持緘默。

根據警方調查，秋田涉嫌在2019年至2023年間，於靜岡縣伊豆市的旅館及東京都府中市的一處公寓內，分別趁著3名20多歲的男性友人睡著或酒醉時，對其猥褻。秋田將犯罪過程自拍記錄，沒想到最終也成為警方調查的鐵證。

出身愛知縣的秋田隆一畢業於明治大學法學部，曾是校內知名的啦啦隊成員。大學畢業後，他加入由東京都議員小山邦彦創立的政治學塾，並成立一間數位科技公司，2023年參加府中市議會選舉成功當選後，更成為府中市最年輕的市議員。秋田經常參與地方活動，和居民互動，甚至還有女性粉絲，是當地的師奶殺手，沒想到卻犯下性犯罪。

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