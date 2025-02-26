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尹錫悅玩真的！韓前執政黨魁曝「恐怖暗殺真相」：我被警告趕快逃

▲▼國民力量黨代表韓東勳。（圖／路透）

▲南韓執政黨國民力量前黨代表韓東勳。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12月緊急發布戒嚴，下令「逮捕組」前往國會逮捕朝野主要政治人物，包括時任執政黨國民力量黨魁韓東勳，這也讓原本私交甚篤的韓東勳決定支持國會彈劾尹錫悅。如今，韓東勳也在著作中還原戒嚴當晚情況，透露曾有黨內元老致電給他，警告他別前往國會、「趕快跑路」。

根據韓媒《News1》，韓東勳在尹錫悅緊急宣布戒嚴的14天以後，主動辭去國民力量黨代表職務，他今（26）正式發行新著作「國民擺第一：韓東勳的選擇」，書中談及尹錫悅發布戒嚴後，他身為執政黨黨代表的心路歷程，並還原差點被逮捕、生死一瞬間的殘忍政爭內幕。

韓東勳首先在書中痛批，「總統居然想殺死執政黨黨代表，雖然這個事實真的很誇張，但有比2024年發布戒嚴還要扯嗎？」；他透露，自從他發聲試圖阻止戒嚴後，在戒嚴當晚，某位在國民力量黨內頗具聲望的人士緊急撥打電話給韓東勳。

▲▼尹錫悅6日主動邀韓東勳會晤。（圖／達志影像）

▲尹錫悅去年12月6日主動邀韓東勳會晤。（圖／達志影像）

該名黨內人士向韓東勳發出警告，「不知道其他人會如何，但韓代表你絕對不能被逮捕！因為一旦被逮捕，就真的有可能會死。所以我勸你，不要再前往國會，趕快找地方躲起來吧，且將手機保持關機，不要被定位。順便讓家人避風頭吧。我的情報來源相當可靠，所以你別當耳邊風，趕快照著我說的去做吧！」

韓東勳也在書中提到，立場傾向支持在野黨的知名媒體人金於俊，曾接獲到一份爆料，內容指出尹錫悅發布戒嚴後，其實打算啟動「暗殺小組」，在逮捕移送的過程中射殺韓東勳。對此，韓東勳感到不寒而慄，「直到我看到這則新聞，才想起（去年）12月3日當晚從黨內元老聽到的內容，其實一模一樣。」

▲▼南韓總統尹錫悅、前法務部長韓東勳前往舒川市場勘察災情。（圖／CFP）

▲尹錫悅、前法務部長韓東勳曾一同前往舒川市場勘察災情。（圖／VCG）

韓媒《朝鮮日報》指出，過去擔任檢察官時，韓東勳曾跟著尹錫悅一同辦案，然而自從尹錫悅當選總統、而他加入國民力量並成為該黨黨代表後，尹韓兩人開始出現矛盾。韓東勳也談到，在擔任黨代表的6個月，雖對尹錫悅的作為感到痛苦，不過畢竟身為政治人物，因此無論如何必須將國民擺第一，絕對不能因私情而公私不分。

另外，韓東勳也在著作中指出，共同民主黨黨代表李在明是目前南韓最為兇惡的危險人物，「因為一旦李在明掌握行政權，則一定會不惜一切手段阻止司法判決，可能會再度實施戒嚴或是修定處罰法規。」

報導分析，隨著憲法裁判所的尹錫悅彈劾案審判即將進入尾聲，韓東勳可能正準備回歸政壇。

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