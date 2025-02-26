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日16歲少女「賣淫馬拉松」！10天被逼接100客　淚訴：我想回家

▲▼少女哭泣。（圖／CFP）

▲日本一名少女被誘拐下海賣淫，10天連接了100名買春客。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本大阪府2名男子因在路上誘拐未成年少女，強迫對方下海賣淫，10天內逼迫接客100人，甚至1天只給少女吃1餐，遭到警方逮捕。根據調查，少女每次賣淫的價碼為1萬5000日幣（約新台幣3296元），但其中大部分都被2名嫌犯拿走，直到最後少女在路上被警方盤查時，整起事件才曝了光。

根據FRIDAY報導，大阪府警方2月14日逮捕了25歲無業男子瀧本繪斗和21歲公司職員新山隼士，兩人因涉嫌違反賣春防止法（管理賣春）及誘拐等罪名被捕。

根據警方調查，兩人2024年6月在大阪道頓堀誘拐一名當時年僅16歲的少女。瀧本與新山在路邊以「高收入工作」、「輕鬆賺到100萬日幣（約新台幣22萬元）」等甜言蜜語誘拐這名少女。

待少女被吸引後，他們便開車將少女載到東北地區，並在6月15日至25日期間，強行讓少女在各縣市不斷賣淫。2名嫌犯會先在交友網站上假扮成女性尋找嫖客，再把少女送到約定好的飯店或住家提供性服務。

警方調查發現，少女每天被迫服務將近10名男性，在被誘拐的10天內可能服務超過100人。調查指出，少女每天從早上10時工作到晚上10時，幾乎沒有休息時間，1天只吃1餐便利商店的便當。

結束這場「賣淫馬拉松」後，少女同年6月下旬終於回到大阪。但是她靠賣身賺來的150萬日幣（約新台幣33萬元），卻被2名嫌犯拿走90萬日幣（約新台幣19萬元），她最終只拿到60萬日幣（約新台幣13萬元），與先前說好的100萬日幣（約新台幣22萬元）相差甚遠。

直到少女同年7月在大阪路邊遊蕩時，被警方盤查，整起事件才曝了光，當時她向警察哭訴，自己每天要接待10名客人，1天只能吃1餐，非常辛苦，只想回家。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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