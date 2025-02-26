曾形容是「重中之重」職務　黃國昌聘翟本喬任國家治理學院主任

▲民眾黨國家治理學院主任翟本喬。（圖／翻攝自Facebook／翟本喬）

記者袁茵／台北報導

民眾黨主席黃國昌於上週（19日）公布一部分一級主管名單，透露日前徵詢擔任國家治理學院的人已點頭，並給對方一週時間，把本身事務做了結；而民眾黨今（26日）再公布一級主管人事案，其中包括前台北市政顧問、前黃珊珊競辦策略長翟本喬擔任國家治理學院主任。

民眾黨今（26日）舉行中央委員會，會後由發言人吳怡萱、文宣部主任李頂立轉述。吳怡萱表示，黃國昌在中央委員會特別提到，不要懷疑民眾黨要讓國家正常往前進決心，會把國家利益放在政黨利益前，面對固步自封、不溝通的民進黨，民眾黨會繼續努力，呼籲賴政府放下一黨一派之私，任命重要職位時，以更超然態度、開放、心胸，包容多元聲音。

吳怡萱也公布中央委員會通過名單，根據民眾黨章程第17條，國家治理學院主任為翟本喬，且是無給職身份；另還有組織部副主任李嘉雯、組織部副主任吳士廉、社發部副主任曾鼎文、社發部副主任林志學、文宣部副主任葉郁慧、國際事務部副主任廖偉宏、秘書行政部副主任蔡君婷。

吳怡萱提到，特別感謝翟本喬願意加入國家助理學院，還是以無給職身份，民眾黨未來會持續廣邀各界賢達，面對台灣多變情勢、快速科技發展，就重要公共政策議題，未來國家治理學院會不定期舉辦講座或研討會，藉此擬定未來的政策跟作為，以及公共討論基礎。

此外，吳怡萱也說，新任一級主管就任後，需要加強跟黨公職、各地方黨部之間聯繫，更要加強民眾黨內部凝聚，所以會在近期舉辦共識營，這次會是一天完成，且會參照去年邀請台灣民意基金會董事長游盈隆做演講，今年同樣比照辦理，找熟悉國際政經情勢的專家學者上課。

針對黃國昌日前稱國家治理學院是「重中之重」，翟本喬過去曾待過時代力量，是否因此結識，以及黃是看重翟何種專才，且會不會成為主席指定中央委員？吳怡萱指出，對於人才聘用上，絕對跟前主席柯文哲一樣，不會因為過去政黨顏色有區別，只要是認同民眾黨價值理念，能對民眾黨未來公共政策議題論述更深化、更加分，都會認為是適合人才。

至於指定中央委員部分，吳怡萱稱，希望大家給黃國昌一些時間，因為這個需要一一徵詢，而目前還在徵詢當中，倘若有確切名單出爐，會再跟各界報告。另翟本喬有無入黨一事，吳怡萱回應，不會為特定個人回答有無入黨。

▼民眾黨中央委員會後轉述記者會，說明正副主管名單及228一日北高活動。（圖／記者黃國霖攝）