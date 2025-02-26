針對黃國昌？立院裝噪音檢測器　民眾黨酸綠委拿尖叫雞：測下分貝

▲民眾黨中央委員會後轉述記者會，說明正副主管名單及228一日北高活動。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院預計在3月6日進行召委選舉，也將召開各個委員會，近期立院在各會議室安裝「噪音檢測設備」，據了解，是綠委鍾佳濱提案，稱開會時有人動輒對麥克風咆哮，噪音檢測為了維護議事品質，暗指立院民眾黨團總召黃國昌。民眾黨發言人吳怡萱反酸，鍾佳濱提案應是針對綠委，「請問當所有綠委拿尖叫雞在議場胡搞瞎搞時，會不會超過分貝？」

近日立法院每間會議室都裝上「噪音檢測設備」，可以直接顯示分貝值，另也有溫度、二氧化碳濃度的監測數值。根據《NOWnews今日新聞》報導，此為上會期在藍綠立委共識下通過提案，當時由鍾佳濱提出，藍委翁曉玲也坦言，到立院後，常常被突然的咆哮聲嚇到，「這意見非常好！」最終通過提案，而立院總務處說明依立院決議辦理。

民眾黨今（26日）舉辦中央委員會轉述記者會，針對鍾佳濱提案有些委員開麥克風咆哮，所以要裝噪音檢測，會不會覺得是衝黃國昌而來？吳怡萱先是拿出綠委們在議場拿著「尖叫雞」的照片，反酸鍾佳濱「滿有創意」，這提案應該是針對綠委而來，「請問尖叫雞分貝要不要測一下？當所有綠委拿尖叫雞在議場亂搞亂鬧、胡搞瞎搞時，會不會超過分貝？」

吳怡萱再翻出綠委吳秉叡拿尖叫雞、綠委黃捷半夜跑到委員會的照片，提及「人家在發言，你（吳秉叡）拿尖叫雞搞大家，這會不會超過分貝？我們可以來測一下。」請鍾佳濱應該多多關心立法院公物有無被破壞，例如門鎖、麥克風，請鍾佳濱在提案發揮創意之後，還是要務實解決立法院正在被執政黨破壞公物的現狀。

文宣部主任李頂立也說，過去蔡英文執政時期，曾說過人民講話第一次聽不見，可以大聲一點，第二次再聽不見，可以更大聲一點，第三次再不回應就可拍桌，這是監督執政黨基本態度；過去民進黨常常操作黃國昌咆哮，但黃是針對不公不義、貪腐弊案、執政無能咆哮，「面對這件事情，為什麼不能咆哮？」

李頂立認為，倘若提案是為了耳膜健康考量的話，那應該沒異議，但若是針對個人或要打壓對不公不義咆哮的話，大可不必。