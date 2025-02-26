　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

針對黃國昌？立院裝噪音檢測器　民眾黨酸綠委拿尖叫雞：測下分貝

▲▼台灣民眾黨中央委員會後轉述記者會，說明正副主管名單及228一日北高活動。（圖／記者黃國霖攝）

▲民眾黨中央委員會後轉述記者會，說明正副主管名單及228一日北高活動。（圖／記者黃國霖攝，下同）

記者袁茵／台北報導

立法院預計在3月6日進行召委選舉，也將召開各個委員會，近期立院在各會議室安裝「噪音檢測設備」，據了解，是綠委鍾佳濱提案，稱開會時有人動輒對麥克風咆哮，噪音檢測為了維護議事品質，暗指立院民眾黨團總召黃國昌。民眾黨發言人吳怡萱反酸，鍾佳濱提案應是針對綠委，「請問當所有綠委拿尖叫雞在議場胡搞瞎搞時，會不會超過分貝？」

近日立法院每間會議室都裝上「噪音檢測設備」，可以直接顯示分貝值，另也有溫度、二氧化碳濃度的監測數值。根據《NOWnews今日新聞》報導，此為上會期在藍綠立委共識下通過提案，當時由鍾佳濱提出，藍委翁曉玲也坦言，到立院後，常常被突然的咆哮聲嚇到，「這意見非常好！」最終通過提案，而立院總務處說明依立院決議辦理。

民眾黨今（26日）舉辦中央委員會轉述記者會，針對鍾佳濱提案有些委員開麥克風咆哮，所以要裝噪音檢測，會不會覺得是衝黃國昌而來？吳怡萱先是拿出綠委們在議場拿著「尖叫雞」的照片，反酸鍾佳濱「滿有創意」，這提案應該是針對綠委而來，「請問尖叫雞分貝要不要測一下？當所有綠委拿尖叫雞在議場亂搞亂鬧、胡搞瞎搞時，會不會超過分貝？」

吳怡萱再翻出綠委吳秉叡拿尖叫雞、綠委黃捷半夜跑到委員會的照片，提及「人家在發言，你（吳秉叡）拿尖叫雞搞大家，這會不會超過分貝？我們可以來測一下。」請鍾佳濱應該多多關心立法院公物有無被破壞，例如門鎖、麥克風，請鍾佳濱在提案發揮創意之後，還是要務實解決立法院正在被執政黨破壞公物的現狀。

文宣部主任李頂立也說，過去蔡英文執政時期，曾說過人民講話第一次聽不見，可以大聲一點，第二次再聽不見，可以更大聲一點，第三次再不回應就可拍桌，這是監督執政黨基本態度；過去民進黨常常操作黃國昌咆哮，但黃是針對不公不義、貪腐弊案、執政無能咆哮，「面對這件事情，為什麼不能咆哮？」

李頂立認為，倘若提案是為了耳膜健康考量的話，那應該沒異議，但若是針對個人或要打壓對不公不義咆哮的話，大可不必。

▲▼台灣民眾黨中央委員會後轉述記者會，說明正副主管名單及228一日北高活動。（圖／記者黃國霖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
506 1 7938 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／統一獅調薪結果出爐！陳傑憲1.6億大約等他點頭
快訊／聯電配息開獎！　殖利率衝6.5%
快訊／四接環評通過！　附加3決議
桃園大量水泥爆漿！　15車慘況曝
後勤孤軍...資格賽證件39張的難題：中華隊防護團隊竟缺席
「你的胸部讓我興奮」前駐菲代表性騷女秘書　遭撤職併罰50萬
澳門2歲女童專機離台　費用新光三越「全額負責」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黃國昌賀中華隊晉級遭酸　民眾黨：刪凍體育署預算「沒影響球員」

傅崐萁避答對賭辭職　吳崢酸「臭卒仔」：24小時道歉否則採法律行動

曝曹興誠幫助校園發展往事　他轟：清大把名聲跟翁曉玲一起陪葬了

不理吳崢對賭辭職！　傅崐萁嗆：民進黨散播假訊息不是新鮮事

針對黃國昌？立院裝噪音檢測器　民眾黨酸綠委拿尖叫雞：測下分貝

吳崢喊請藍營市長還稅於民　藍嗆：是在說陳其邁、黃偉哲很爛？

曹興誠1500萬爭議　前聯電總經理發聲：捐款是聯電、清大當然查不到

內政部今宣布　國家公園署新任署長由地政司長王成機接任

民代涉詐助理費頻傳　賴清德出重手：禁黨內民代配偶、三等親任助理

慶祝棒球進軍經典賽！　新北運動中心連5日體適能、游泳池免費

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

男僅訂單程機票去柬埔寨　航空公司＋航警聯手攔阻

【好人好事】寒冷夜裡他暖心包下所有糖葫蘆　讓阿姨能早點回家

體驗越南無號誌過馬路！抓好時機才出發過程超驚險

#陳智菡 送花沒趕上 #吳春城 閃辭立委搭車離開院會

為存載具超商激烈爭執 網友驚覺：聲音好耳熟

黃國昌賀中華隊晉級遭酸　民眾黨：刪凍體育署預算「沒影響球員」

傅崐萁避答對賭辭職　吳崢酸「臭卒仔」：24小時道歉否則採法律行動

曝曹興誠幫助校園發展往事　他轟：清大把名聲跟翁曉玲一起陪葬了

不理吳崢對賭辭職！　傅崐萁嗆：民進黨散播假訊息不是新鮮事

針對黃國昌？立院裝噪音檢測器　民眾黨酸綠委拿尖叫雞：測下分貝

吳崢喊請藍營市長還稅於民　藍嗆：是在說陳其邁、黃偉哲很爛？

曹興誠1500萬爭議　前聯電總經理發聲：捐款是聯電、清大當然查不到

內政部今宣布　國家公園署新任署長由地政司長王成機接任

民代涉詐助理費頻傳　賴清德出重手：禁黨內民代配偶、三等親任助理

慶祝棒球進軍經典賽！　新北運動中心連5日體適能、游泳池免費

孕前1年得憂鬱症…女星紓壓方式曝光　「熬過7個月」有病識感治療

有洋蔥！陳傑憲附加賽「狂點球」挨酸　蔡其昌心疼曝內幕

牛奶較營養？還是豆漿比較厲害？1圖秒懂優缺點

花蓮市北興路道路優化！3／3～12施工　單線雙向通行

根本神仙打架！孫藝真超狂狀態站台BV　朱智勳脖子上掛條魚就來了

中橫防災演練！3 月4日1030~1200　合流至布洛灣雙向封閉

陸品牌足金價1g「下跌超40元」　網哀嘆：剛上車就降了

日16歲少女「賣淫馬拉松」！10天被逼接100客　淚訴：我想回家

饒慶鈴訪問帛琉社區大學　促進航海文化與傳統技藝交流

奴才按摩遭貓皇「禮貌婉拒」　用毛毛手推開：請自重！

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

政治熱門新聞

快訊／前總統府發言人丁遠超辭世　上週浴室滑倒撞到頭

清大前校長陳力俊改口　他再抓曹興誠30億也沒捐

快訊／不如歸去！　吳春城質詢突請辭立委高喊「哈雷路亞」　

他「從二兵升到中將」創紀錄　賴清德親自授階直呼：非常不簡單

被爆想訂2戶上億豪宅　陳佩琪這樣說

藍委提案志願役加薪2萬「二等兵領56k」　國防部也提加薪方案送政院

快訊／共軍突在高屏外海「射擊訓練」　軍方警告：對航線高度危險

旅美小將林維恩「模仿柯文哲」感謝隊友　逗樂一票中華隊學長

美軍原稱我軍參與美泰「金色眼鏡蛇」軍演　貼文默默移除「台灣」

爆民進黨「開八位數」搶立院龍頭　黃揚明慘了

快訊／侄子涉開發弊案　高金素梅發聲明：證實與我有關就退出政壇

民代涉詐助理費頻傳　賴清德出重手：禁黨內民代配偶、三等親任助理

罷免徐巧芯站點橫跨全球五大洲！連非洲也有　罷王鴻薇遍佈15國

楊文欣癌逝！扶植各地民代楊家成「中霸天」

更多熱門

相關新聞

民代涉詐助理費頻傳　賴清德出重手：禁黨內民代配偶、三等親任助理

民代涉詐助理費頻傳　賴清德出重手：禁黨內民代配偶、三等親任助理

藍綠白民代助理費涉貪案頻傳，尤其親人涉案是常見樣態，雖法律上對民意代表並無任用助理限制，總統兼任民進黨主席賴清德今（26日）仍在中常會上要求，黨籍助理團隊比照《公務人員任用法》，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理，民進黨要用最高的標準來要求自己，才不辜負國人所託。

立院新會期　賴清德提8優先法案：民生優先擴大社會照顧

立院新會期　賴清德提8優先法案：民生優先擴大社會照顧

爆民進黨「開八位數」搶立院龍頭　黃揚明慘了

爆民進黨「開八位數」搶立院龍頭　黃揚明慘了

黃國昌聘翟本喬任國家治理學院主任

黃國昌聘翟本喬任國家治理學院主任

防咆哮？立法院加裝「噪音檢測器」測分貝　藍綠白反應大不同

防咆哮？立法院加裝「噪音檢測器」測分貝　藍綠白反應大不同

關鍵字：

民眾黨民進黨立法院噪音檢測器吳怡萱

讀者迴響

熱門新聞

貪431萬落淚改口認了！女議員二審減輕判5年半

大聯盟官網點名中華隊晉級3大英雄

孫生、酷炫「交流女性私密片」證據曝光

今變天！　全台有雨時間曝

「再見了，我的投手丘」陳偉殷退休

富邦韓籍啦啦隊女神「姊妹在台驚傳觸法」！

失誤毀晉級機會！西班牙三壘手背景曝光

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

大谷我們來了！中華隊經典賽前進東京

都2勝2負「中華隊為何能晉級」　一日球迷超不解

日媒警戒：台灣將是日本武士一大強敵

王陽明證實Melody新歡「是我大堂哥」！

大巨蛋場邊驚見「野生男神觀戰」！親弟罕見曝光

若上屆賽制「中華隊早就被淘汰」　西班牙最悲催

西班牙三壘手失誤暴哭！　中職1球星中槍

更多

最夯影音

更多

騎士跨雙黃撞左轉重機 噴車底遭輾送醫不治 #內湖

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

酒駕被攔竟自燃機車！　苗栗男突點打火機丟油箱警驚呆秒制止

【泰格與雪兒】原來我可有可無

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面