被柯建銘酸「政治生命只到8月」　民眾黨團回嗆：打賭看誰撐得久

▲民進黨團總召柯建銘稱，壯世代法廢與不廢都無傷，因為是他跟幹事長吳思瑤把它改的「完全沒有傷害」，使民眾黨團反酸，那為何要提案廢止。（圖／民眾黨團提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨立委吳春城因「壯世代」爭議，昨（25日）宣布請辭立委；立院民進黨團總召柯建銘今（26日）稱《壯促法》廢不廢都無傷，因為是他改的「完全沒有傷害」，並預言民眾黨政治生命只到今年8月。對此，立院民眾黨團發文反酸，如果《壯促法》沒毛病，為何民進黨團要提案廢除？並喊話柯建銘打賭，看是柯會在立院比較久，還是民眾黨團比較久？

立院民眾黨團26日臉書發文表示，「恭迎『政治神學大法會』總召柯建銘大德，恭祝各位居士平安吉祥～」民進黨團稍早召開「大靜思、大懺悔、大贖罪、大功德、大分享」記者會，要在野黨「放下屠刀、立地成佛」，「善哉善哉！」

民眾黨團提到，柯建銘不改盤古本性，對記者們開釋、講經說古，今天倒是吐出一句實話，那就是說「壯世代法廢與不廢都無傷，因為壯世代法是我跟吳思瑤把它改的『完全沒有傷害』！」

民眾黨團酸說，「哈利路亞！阿彌陀佛！如果《壯促法》沒毛病，那請問民進黨團幹嘛提案廢《壯促法》？」民進黨發言人吳崢還開記者會說，民進黨中央會持續監督廢法進度，要選台南市長的立委林俊憲也拼命用《壯促法》刷存在，嗆「《壯促法》我廢定了！」

民眾黨團稱，不只林俊憲，綠委陳培瑜、郭昱晴也天天喊著《壯促法》是爛法、勒索各部會，「現在是怎樣？民進黨立委老的小的都翅膀硬了、爬到你們總召頭上？竟敢公開嗆男女版柯建銘修了爛法？造反了？」還是民進黨內部不溝通，全黨都在比誰比較瘋、比較派？

民眾黨團指出，柯建銘更充當起「神棍預言家」，瞎扯民眾黨在今年8月就會消失、小草也會沒有，「柯總召，您說我們要不要來打個賭，看是你會在立法院比較久？還是民眾黨立院黨團比較久？」