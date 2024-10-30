【廣編】玲廊滿藝《藝遊台灣》用畫筆輸出台灣本土文化

圖、文／統一企業提供

統一集團旗下藝廊品牌玲廊滿藝於10月25日在台北時代寓所專屬貴賓室舉辦《藝遊台灣》藝術聯展，展覽集結五位風格各異的藝術家——日淳插畫、胡令豪、洪俊銘、陳忠利、詞不DA藝，以多元視角展現他們對台灣這座美麗島嶼的獨特印象。本次展覽希望透過藝術作品，讓來自世界各地的旅客與觀眾感受台灣豐富的自然景觀與多元文化，探索這片土地的歷史和人文風貌。

台灣特殊的地理位置使其歷經多次殖民，包括荷蘭、西班牙、明清及日本等不同時期，這些歷史造就了豐富的藝術文化底蘊。在台灣藝術發展的歷程中，各個時期的文人以不同的視角描繪壯麗的山水和市井生活。因此，玲廊滿藝此次展覽特別將內容分為自然與人文兩大主題，期望這些作品無論是與世人分享，還是作為自我欣賞的對象，都能向觀者表述出台灣的美。

此次《藝遊台灣》聯展，是對台灣自然景觀與文化的藝術呈現，以及對台灣藝術發展脈絡的探索。藝術家們透過創作，將過去的歷史、當下的生活和未來的願景融為一體，讓觀者在欣賞作品的同時，也能感受到台灣藝術的深度與廣度。這些作品如同時光機，帶領我們踏過前人的足跡，見證藝術家們對台灣光景的深情刻畫。

《藝遊台灣Art Tour of Taiwan》-日淳插畫、胡令豪、洪俊銘、陳忠利、詞不DA藝 聯展

藝展時間 : 2024年10月25日(五)~ 11月13日(三)

開放時間 :10/25、10/26、10/27、11/1、11/2、11/3、11/8、11/9、11/10，14:00~18:00

藝展地點 : 台北時代寓所1樓貴賓室 (台北市中正區林森南路7號)

歡迎免費預約進場賞畫；統一集團玲廊滿藝畫廊 https://www.uniart.com.tw/topics/121也將同步展出