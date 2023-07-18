【廣編】統一玲廊滿藝線上藝廊與W TAIPEI藝起永續　總統級藝術微醺畫展

圖、文／統一企業提供

統一集團玲廊滿藝線上藝廊，再度跨界與五星級飯店—W TAIPEI合作，開辦微醺畫展，在WET BAR展開一個月的實體展覽。玲廊滿藝攜手曾創作總統致贈帛琉總統贈禮的藝術家米路哈勇，與蘊含環保詩韻的藝術家林書柔，舉辦〈山海之聲〉聯展。

玲廊滿藝線上藝廊〈山海之聲〉米路哈勇&林書柔聯展，響應環保與永續，融合酒吧微醺元素，創作〈山海之聲〉為主題的作品。讓我們將生活厚積的美好雋永，在山海間日復一日吟唱，找到與山海永續依存的生活智慧。同為海島子民的你我，與山海共生、親密依存，透過作品了解兩位藝術家與山海的故事。

此次藝廊酒吧的結合，WET BAR將持續延續「Cocktail．Art．Lifestyle」的主要概念，推出限定飲品，以藝術品為靈感，將藝術作品代表台灣山海永續元素納入「讓調酒也很藝術」。分別創造了無酒精、調酒共三種，提供全新視覺及味蕾體驗，讓賓客在沉浸藝術氛圍的同時，也大膽展現自己獨特的生活態度。

玲廊滿藝線上藝廊為統一集團全新藝文品牌，以成為藝術品與一般民眾的橋樑的目標前進，希望能「讓藝術走入生活」，讓藝術品也能成為家戶之間的美感饗宴。

〈山海之聲〉米路哈勇&林書柔聯展

藝展時間 : 2023年7月15日～8月15日（開放時間：14:00-20:00）

藝展地點 : W TAIPEI，WET BAR（臺北市信義區忠孝東路五段10號10F，WET BAR）

玲廊滿藝線上藝廊：https://activity.books.com.tw/crosscat/show/A00000061147

歡迎免費進場賞畫，線上藝廊同步展出。