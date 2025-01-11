千人齊聚港湖！小英之友會攜手何孟樺議員寒冬送暖　東森捐贈500份暖心禮包

▲台北市小英之友會攜手何孟樺議員港湖區「寒冬送暖」公益活動，獲得台北市興復興獅子會、東森得易購、台北車站東森廣場、文道基金會、臺北市橙真發展協會等多個單位及等熱心人士大力支持。（圖／記者李康毓，下同）

記者楊智雯／台北報導

農曆年節將至，台北市小英之友會今（11）日攜手何孟樺議員於內湖東湖國小大禮堂舉辦港湖區「寒冬送暖」公益活動，現場吸引千人參與，氣氛溫馨熱鬧。活動由台北市小英之友會主辦，小英之友會全國總會擔任指導單位，並獲得台北市興復興獅子會、東森得易購、台北車站東森廣場、文道基金會、臺北市橙真發展協會等多個單位及等熱心人士大力支持，共同募集豐富的福袋及紅包發送給居民。現場並有義剪、寫春聯活動及邀請東湖國小弦樂隊等舞團等表演團體帶來精彩演出，增添節慶氣氛。東森集團總裁王令麟長期關懷弱勢，由東森購物捐贈500份日常用品，為弱勢家庭送上溫暖與祝福，展現社會各界的愛心與溫情。

▲▼何孟樺議員現場發送暖暖包、春聯及紅包等愛心。

冷氣團發威，港湖區體感溫度只有8度，外頭冷颼颼，「寒冬送暖」公益活動現場氣氛熱絡超暖心。何孟樺議員表示，儘管寒流來襲，參與民眾熱情滿滿，志工、表演單位皆全力支持，讓活動得以順利進行，她感謝所有參與者的付出，讓愛心得以傳遞，未來，她將持續舉辦各種關懷活動為居民爭取福祉，也預計規劃親子類型活動，並在議會持續關注的教育文化及特教生權益議題，期盼為港湖區帶來更多溫暖與關懷，活動中感受到民眾的認同與支持，讓她深感窩心，並視此為努力堅持的最大動力。

▲東森購物洪茂光營運長代表出席寒冬送暖公益活動。

寒冬送暖，社會責任不缺席！東森購物營運長洪茂光代表出席寒冬送暖公益活動，捐贈500份滿載生活用品的暖心禮包，期望為居民的日常增添便利與溫暖，讓每個家庭都能開心迎接新春佳節。因為東森集團總裁王令麟對弱勢群體的長期關懷，從「愛的早餐」計畫幫助偏鄉學童，到疫情期間雙北地區的援助行動，18年來始終如一。東森購物營運長洪茂光也分享，東森購物每年持續投入公益資源，盡力支持台北、新北的弱勢家庭，期盼在這個寒冬中，透過實際行動傳遞愛與溫暖，陪伴大家一起度過一個幸福的新年。

▲「寒冬送暖」公益活動成功展現社會各界的愛心凝聚力。

「寒冬送暖」公益活動成功展現社會各界的愛心凝聚力，不僅提供弱勢家庭實質的物資援助，更透過豐富的表演與互動，營造溫馨的節慶氛圍，何孟樺議員的用心與努力。