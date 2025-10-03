劉巧兮世運奪金感謝東森支持　王令麟邀金牌選手組「明星隊」進駐林口恩典大樓

‘

▲「滑輪天才少女」劉巧兮（圖中）世運會奪金返台，在新北市議員蔡淑君（圖右）陪同下拜會東森集團總裁王令麟（圖左），獲頒獎金勉勵！（圖／記者徐文彬攝，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

在國際賽場頻傳捷報的「滑輪天才少女」劉巧兮，近日於2025成都世界運動會（世運會）奪下滑輪女子自由式速度過樁賽金牌，這是她繼2023年杭州亞運與2022阿根廷世錦賽連破世界紀錄後，再度為台灣摘金，成績耀眼！值得一提的是，劉巧兮同時也是東森集團長期支持與贊助的培育對象之一，今（10/3）她在新北市議員蔡淑君陪同下，特別前往東森集團總部拜會總裁王令麟，親自分享奪金的喜悅。王令麟也致上祝賀，並贈與獎金鼓勵，展現對年輕選手的支持與期許！

面對劉巧兮再創佳績的消息，王令麟總裁在言談中難掩喜悅。他表示，自己過去當學生的時候，也曾參與橄欖球校隊，相當能體會選手的辛苦，能見到這樣年輕且努力的選手站上世界舞台，是所有台灣人的驕傲，也是企業支持運動的最大成就。東森集團長期以來已投入體育贊助近20年，不僅協助網球詹詠然、詹皓晴姊妹在國際大賽取得好成績，也陪伴高爾夫球手李旻等優秀選手走過挑戰與高峰。劉巧兮此次再奪金牌，不僅為東森集團在體育贊助的版圖再添亮點，更加印證「只要年輕人有需要，東森集團都願意伸出援手」。

在會面中，劉巧兮也親自向王令麟報告此次世運會的奪金佳績。她提到，在金牌戰的項目中，是以「4秒3」的速度衝線奪冠，幾乎是在觀眾一眨眼的瞬間就抵達終點，讓現場驚呼聲四起，直讚「不可思議」！王令麟聽聞除了再度表達祝賀，也分享他長期觀察兒童運動參與的現象。他指出，台灣有許多孩子在公園或大型運動場體驗直排輪，例如大安森林公園或林口公園廣場，常常在假日或夜晚擠滿小朋友，顯見基層參與人口龐大，但可供真正專精與長期投入的場地卻相對稀少。他認為，若能結合優質場地與專業教練資源，就有機會讓更多孩子從興趣走向專業，為台灣培育下一批具備競爭力的年輕選手。

▲▼劉巧兮在滑輪女子自由式速度過樁賽，以「4秒3」驚人速度奪金，決賽一瞬間衝線讓全場驚呼，成功將金牌抱回台灣。（圖／體育署提供）

新北市議員蔡淑君也在會中提出請願，她指出目前許多公部門場地普遍存在「地板不夠平整」的問題，對直排輪訓練造成限制。她期盼未來東森集團在林口規劃的大廣場能以專業標準打造，讓年輕選手能在安全環境中練習，不僅提升技術水準，也能避免因場地不良而導致的運動傷害。

▲新北市議員蔡淑君（圖右）於會中建言，期盼東森集團在林口廣場規劃專業場地，為年輕選手打造安全環境，避免因場地不良造成運動傷害。

談到未來發展時，王令麟特別提到，東森集團位於林口的「恩典大樓」與周邊廣場正同步進行詳細規劃，其中之一的目標，便是打造兼具專業訓練與市民休閒共享的多功能運動場域。他分享自己在紐約洛克斐勒廣場的觀察，冬季作為溜冰場，夏季則轉換成籃球等球類運動場域，充分展現「多功能共享」的精神。他期盼未來林口場域也能比照國際案例，結合專業設計與彈性運用，讓孩子能在安全環境中訓練，同時讓市民全年都能享受多元運動的樂趣。

他進一步透露，「未來我們也規劃將邀請多位台灣的金牌選手組成『明星隊』，像是羽球的戴資穎、網球的詹詠然與詹皓晴姐妹花等，一起參與教學推廣與示範活動。這些明星選手不僅代表專業，更是許多東森會員和孩子心中的偶像。我期待他們的加入，能帶來強大的示範效應，讓下一代在『看得到、學得到』的環境裡，自然培養出對運動的興趣。」

▲王令麟分享林口恩典大樓的願景，盼未來打造多功能運動場域，並邀請金牌選手組成「明星隊」，帶動全民運動風氣與學習熱潮。

會中，他也邀請劉巧兮未來加入計畫，以「劉老師」的身份分享專業經驗與實戰心得。對此，劉巧兮也謙虛表示，「我在教學經驗上還不算豐富，但如果有機會能把自己多年在國際比賽累積的經驗和心法分享給小朋友，並陪著他們一步步從基礎往上成長，我會覺得非常榮幸，也很開心！」她也希望，透過這樣的互動與傳承，不僅讓更多孩子接觸直排輪運動，也能激發出持續努力與挑戰自我的熱情。

在台灣，運動選手的培訓之路並不輕鬆，裝備、場地、比賽旅費等開銷龐大，許多選手和家庭都需要承擔沉重的經濟壓力。因此，企業的支持與贊助，成為選手能否持續追夢的關鍵力量。劉巧兮在會談中直言，「過去在裝備上的花費，幾乎都是自己承擔，常常覺得壓力很大。東森集團提供的獎助學金，真的幫了我很大的忙，讓我能無後顧之憂地準備比賽。」

▲劉巧兮在會談後，也特別感謝東森集團長期的獎助學金支持，讓她能無後顧之憂投入訓練與比賽！

談到近期賽事，劉巧兮也炯炯有神地透露，年底在新加坡將舉行2025世界錦標賽，這是她目前全力以赴的目標，希望能再拿下一面金牌，有機會的話也想挑戰把世界紀錄奪回來。這份決心，也讓外界感受到，這名「滑輪天才少女」不僅僅在享受比賽，更期待不斷追求突破與實現自我挑戰。

此次會面，不僅是一次祝賀與感謝的交流，更是東森集團與選手之間共同勾勒未來藍圖的開始！從支持運動員到規劃運動場域，東森集團持續用行動展現對台灣體育的關懷與承諾。未來隨著林口「恩典大樓」的落成，這份支持將不再只限於選手本身，而是全民都能共享的運動力量。