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台東關山在地媳婦聯合好友做公益　載滿食材送療養院加菜

▲台東關山在地媳婦聯合好友做公益。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東關山在地媳婦聯合好友做公益。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

東部縱谷地區17日上午天氣放晴讓溫度瞬間上升不少，台東關山在地媳婦和友人捐贈好幾大袋的新鮮蔬菜到「聖十字架療養院」。外國修女開心接受並頻頻表示感謝善舉，捐贈人指出相較於修女們和療養院照服員的長期付出看顧，自己所做根本微不足道，如果院方有需要肯定會再努力予以協助。

一掃連日陰雨綿綿潮濕的天氣，關山鎮上午讓人感覺到特別的溫暖。在地媳婦韓文靈平日喜歡分享自己好手藝順勢推出「美味便當」採取限量供應，有次詢問友人關山鎮救國團會長周福安有無單位需要幫忙，周福安推薦療養院有供餐給院民所以會需要料理食材，韓文靈在聯繫「櫻木工程行」後雙方決定聯合進行捐贈。

韓文靈中午做完便當後將自家休旅車化身成為載菜的貨車，整輛車載著裝滿一袋袋的蔬菜，包括有山東大白菜、高山娃娃菜、白花椰菜、高麗菜。裴彩雲修女和社工王成財幫忙搬上推車，韓文靈說，因為事先考量到蔬菜有保鮮的問題所以不敢一次送太多，下週預計還會送來100台斤的白米。

裴彩雲修女表示，感謝社區很多熱心的民眾對於療養院長期的關心和支持，常常會分享自家栽種的蔬果或是耕種的白米。此次能聯合好友一起來做公益韓文靈覺得特別有意義，也對於修女和照服員無微不至對於院民的照顧相當肯定，她說，只要有需要或是自己有機會一定會持續努力做公益，推廣「施比受更有福」。

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