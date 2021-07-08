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王令麟捐急診防疫衛星病房與負壓組合病房　柯文哲力讚抗疫企業表率

▲▼東森捐負壓病房,王令麟,柯文哲,中興醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲力挺醫護！東森直消電商ecKare捐贈臺北市立聯合醫院中興院區6間「急診防疫衛星病房」，以及忠孝院區4間「負壓隔離組合病房｣，協助擴增醫療量能。圖左起為：臺北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀、臺北市副市長蔡炳坤、臺北市長柯文哲、東森直消電商ecKare董事長王令麟、臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅、副總院長許家禎、ETtoday新聞雲執行董事邱佩琳。（圖／記者徐文彬攝）

記者洪菱鞠／台北報導

目前國內確診者累計已破1.4萬例，近期疫情雖趨緩，但本土已出現境外移入的Delta變種病毒，防疫不可掉以輕心，尤其負壓隔離病房隨時可能瀕臨使用上限，東森直消電商ecKare董事長王令麟秉持「別人做生意、東森做公益」的大愛精神，決定捐贈6間「急診防疫衛星病房」以及4間「負壓隔離組合病房｣，總價近400萬元，分別提供給臺北市立聯合醫院中興院區和忠孝院區。有感於東森長期熱心公益、關懷弱勢族群，臺北市長柯文哲今（7/8）親自至中興醫院現場巡視，並與臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅及中興院區院長蔡景耀，一同對東森表達感謝心意。

▲▼東森捐負壓病房,王令麟,柯文哲,中興醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼臺北市長柯文哲、臺北市立聯合醫院總院長黃勝堅頒發感謝狀，向東森直消電商ecKare的熱心善舉表達謝意。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森捐負壓病房,王令麟,柯文哲,中興醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

柯文哲表示，非常感謝王令麟董事長體恤前線醫護人員的辛勞，不僅在疫情開始就率先捐給雙北1000萬防疫善款以及防護衣給三軍總醫院，還貼心照顧到高齡長輩，特別捐贈水冷氣及帳篷，讓施打疫苗的長者不用辛苦曬太陽；這次大方捐給臺北市立聯合醫院忠孝院區與中興院區「急診防疫衛星病房｣和「負壓隔離組合病房｣，對臺北市整個防疫體系具有大大的實質幫忙，防疫不能全靠政府，需要民間及企業一起協力。他也代表臺北市政府感謝東森直消電商ecKare的善心，時時貼心關懷需要幫助的弱勢族群，力讚是台灣抗疫企業的先鋒表率。

▲▼東森捐負壓病房,王令麟,柯文哲,中興醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森直消電商ecKare捐贈6間「急診防疫衛星病房」予臺北市立聯合醫中興院區。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森捐負壓病房,中興醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼東森捐負壓病房,忠孝醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼另有4間「負壓隔離組合病房｣予臺北市立聯合醫院忠孝院區使用。（上圖／記者徐文彬攝、下圖／公關提供）

東森直銷電商捐負壓隔離病房給忠孝醫院（圖／東森直銷電商提供）

東森集團與政府、全民齊心抗疫力挺醫護，旗下東森直消電商ecKare在疫情期間協助擴增醫療能量，「急診防疫衛星病房｣與「負壓隔離組合病房｣皆已建置完成之外，也開始收治病患使用。黃勝堅指出，「急診防疫衛星病房｣與「負壓隔離組合病房｣不僅能快速搭建、適應不同的空間環境，還能有效收治病患，現在已經成功建置在桃園醫院新屋分院、國軍804醫院，以及桃園榮民醫院等三家醫療院所，而臺北市立聯合醫院中興院區與忠孝院區跟進後，將可救治收容更多病患。

尤其疫情期間，病人在進入醫院之前，若需要急診待床時，「急診防疫衛星病房｣便可以發揮功用，相較於一開始克難搭帳篷，在大熱天下辛苦等待情況可獲得改善，黃勝堅認為，不管是安全性、舒適性，「急診防疫衛星病房｣都精進了非常多，讓防疫量能多一份保障，也照顧到病人及醫護的情緒，非常感謝柯文哲市長居中協調，以及王令麟董事長的慈心善舉，此次接受到東森直消電商的愛心捐贈，不僅是疫情緊繃時刻的及時雨，也提昇醫護同仁的精神士氣，同島一命，表示大家都在共同努力防疫。

▲▼東森捐負壓病房,中興醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲臺北市立聯合醫院中興院區院長蔡景耀認為，下一階段的防疫工作應從「利他」開始。（圖／記者徐文彬攝）

蔡景耀指出，疫情初期的醫療量能確實不足，以中興院區來說，在疫情爆發後近2個月的時間，已收治200位確診個案，目前仍有42位住在病房，雖然絕大多數都獲得良好照顧，但醫護照顧壓力仍然大，也讓其他很多急性病患需求受到排擠，「急診防疫衛星病房｣便為急診病患、家屬提供好的診療空間，並有良好的動線設計做好防疫。

對於下一階段的防疫工作，蔡景耀認為，應朝向提供更好的醫療照護，並從「利他」開始，做得每件事情都能夠幫助到他人，非常感謝東森集團、臺北市衛生局、臺北市立聯合醫院對中興院區的贊助，中興院區全體同仁將會繼續堅守崗位，一起守護台北。

▲▼東森捐負壓病房,王令麟,柯文哲,中興醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲王令麟向第一線醫護人員表達敬意，要與柯文哲一起做堅強後盾來支援。（圖／記者徐文彬攝）

王令麟也向第一線醫護人員表達敬意，感謝他們的辛苦付出，他表示，「看到在負壓病房作戰的醫護人員疲憊身影，覺得十分不捨，聽到柯文哲市長表達對醫療病房物資的需求後，東森也想盡一份心力，此次東森直消電商義不容辭捐出『急診防疫衛星病房』及『負壓隔離組合病房』，未來醫護人員如果有更多需求，我們也樂於擴大規模持續供應，與柯文哲市長一起做支持後盾，放心在第一線照顧患者。」

王令麟提到，疫情期間，各行各業都非常辛苦，東森直消電商ecKare仍有不錯成績，因此希望取之於社會、服務於社會，防疫不只靠政府，民間力量的注入也很重要，不論是在第一時間捐給雙北1000萬防疫善款，以及各種醫療器材的捐贈幫助，或是推動集團全員工做PCR篩檢，特別感謝榮民總醫院桃園、台中、高雄分院的大力協助，東森秉持著「企業善盡社會責任」的初心，尤其集團旗下基金會20幾年來熱心公益，只要社會角落哪裡需要關懷，愛心就會送到哪裡去。

東森直消電商ecKare自成立以來，積極與東森慈善基金會共同攜手，將愛和關懷送暖到社會每個角落。今年1～6月，東森直消電商ecKare有鑑於疫情嚴峻，總共捐出2500萬元援助醫護及各弱勢團體，於6月7日捐贈三軍總醫院1000件防護衣，5月份集團也率先捐助1000萬元予雙北市政府，此外，也於農曆年節前捐贈羽絨衣以及端午節團圓菜給三峽北榮之家等38個慈善組織，希望能以持續行善的力量，守護台灣、保護弱勢，與全民站在一起團結抗疫，為台灣加油打氣。

▲▼東森捐負壓病房,中興醫院 。（圖／記者徐文彬攝）

▲臺北市政府辦公室主任謝明珠說明疫情期間市府所做的防疫努力。（圖／記者徐文彬攝）

此外，疫情爆發後，臺北市政府除了召開防疫記者會，由柯文哲與副市長黃珊珊親自主持，站在第一線解說疫情之外，期間也推出多項防疫政策力拚「 清零計畫」，臺北市政府辦公室主任謝明珠指出，臺北市政府立刻針對確診熱點設立快篩站、匡列熱區出動快篩機動隊、擴增防疫專責旅館，防疫衛星病房、開放北市7家醫院進行免費PCR等，市政府與市民一起努力，希望大家共同忍耐好好度過疫情，正常日子儘快到來。

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