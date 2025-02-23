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集氣晉級戰！7-11咖啡、可樂「買2送2」　超商加碼優惠一次看

▲▼7-11超商優惠，濃萃系列咖啡、厚乳拿鐵「買6送6」，指定文具「買3送1」。（圖／業者提供）

▲力拼晉級，超商加碼集氣應援優惠，7-11特大美式「買2送2」。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

為晉級賽集氣！中華隊今（23日）在世界棒球經典賽資格賽對戰尼加拉瓜，以「0比6」落敗，最終以1勝2敗作收，25日將與西班牙交手，爭取晉級門票。超商加碼應援優惠，7-11於24日至25日限時2天，霜淇淋「買1送1」，特大美式、英式紅茶、可樂「買2送2」；全家便利商店也有多項指定品「買2送1」；萊爾富特大杯咖啡飲料、指定麵包「買1送1」。

▼中華隊在25日將與西班牙交手，爭取晉級門票。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026年第6屆WBC世界棒球經典賽資格賽WBCQ，張育成 。（圖／記者李毓康攝）

★7-ELEVEN

●7-11 門市於2月24日至2月25日加碼應援優惠：

指定盛香珍瓜子，買2送1。
現烤/現蒸地瓜，第2件5折。
可口可樂435ml，買2送2。
麒麟一番搾500cc，買2送1。
康貝特飲料160ml，買2送1。
金頂電池，買1送1。
韓國熊津紅蔘飲，買2送2。
麥提莎巧克力，買2送1。
雪淋霜&酷聖石霜淇淋，買1送1。
茶裏王四季春茶600ml，買2送1。
波蜜元氣美茶500ml，買2送2。
韓國濟州SamDaSoo火山岩盤礦泉水，買2送2。

▼7-11門市再推集氣優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商再推集氣應援優惠。（圖／業者提供）

●「OPENPOINT APP行動隨時取」2月24日至2月25日優惠：

特大杯美式，買2送2。
經典英式紅茶，買2送2。

▼7-11特大美式、英式紅茶，買2送2。（圖／業者提供）

▲▼超商再推集氣應援優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商再推集氣應援優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家便利商店為中華隊集氣，今（23日）晚間10點後到2月26日23:59，全店多項零食、飲料指定商品「買2送1」。包括Cheers指定氣泡水、冰釀麥萃麥、奧利奧餅乾小條裝原味，通通買2送1。

▼全家2月23日至2月26日集氣應援優惠。（圖／業者提供）

▲▼超商再推集氣應援優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富力挺台灣隊，支持中華健兒，即日起至2月24日，推出特大杯咖啡飲品「買1送1」、指定烘焙麵包、古早味沙其瑪「買1送1」。

「特大杯飲品」包括美式、拿鐵、奶茶、氣泡系列、冰茶系列，通通「任選買1送1」，不同價位以「兩件5折」計算。

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富咖啡、烘焙商品買1送1。（圖／業者提供）

▲▼狂賀中華隊在WBCQ以「9比1」擊潰南非，超商也紛紛推出優惠歡慶。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 在粉絲團發文，「含淚吃地瓜⋯加油！明天還是要上班！OKCAFE還是買二送二」。

2月24日大杯極萃莊園美式／拿鐵「買2送2」。

▼OKmart 咖啡買2送2。（圖／業者提供）

同時OKmart 還表示「怒吃瓜瓜一波！」即日起至3月5日，台農57號燒番薯(160g以上)+阿薩姆紅茶茶葉蛋，組合價省5元。

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