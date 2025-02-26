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10元喝特濃美式拿鐵、衛生紙整袋89元！超商買1送1省錢優惠筆記

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家特濃美式、特濃拿鐵「第二杯10元」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

省荷包先筆記！超商除了近日歡慶中華隊晉級「WBC經典賽」推出優惠，周末持續有省錢小確幸，即日起至3月2日多項商品「買1送1」、「兩件省更多」，還有民生用品祭出超殺價。如全家「特濃美式、特濃拿鐵」第二杯10元，「舒潔雲絨舒適抽取衛生紙90抽×8包」特價只要89元，陪消費者精打細算省一波。

★全家

全家便利商店即日起至3月2日「會員限定」優惠，「特濃美式、特濃拿鐵、焙茶拿鐵」第二杯都只要10元；霜淇淋加5元多1件。UCC職人冰咖啡、舒跑能量飲料、天然谷鮮穀燕麥棒等通通「買1送1」，還有多項商品優惠。

▼全家即日起至3月2日「會員限定」優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富同步即日起至3月2日「限時殺」優惠，多項商品「買1送1」起，如：悅氏Light鹼性水、OOHA氣泡飲檸檬蜂蜜口味、波蜜元氣美茶亮妍紅烏龍茶、立頓焙茶歐蕾、呦皮漢堡QQ糖等。

▼萊爾富限時優惠，點圖可放大。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

此外，即日起至3月4日期間，到萊爾富門市購買主餐飯類、主餐麵類任1件（長效商品除外），加5元多一顆茶葉蛋（單顆售價13元），或加15元可享指定飲料任1件，最多現省20元。

▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 近來推出CP值爆表「OKchoice極柔感抽取式衛生紙」（6包入99元），每張僅0.137元，被消費者瘋搶，狂讚比美式賣場更划算。以「三層升級、超柔觸感、120抽超值份量」為最大亮點，並標榜低飛粉、細緻壓紋、柔韌不易破。

▲▼OKmart「OKchoice 極柔感抽取式衛生紙」CP值爆表被瘋搶。（圖／業者提供）

▲▼OKmart「極柔感抽取式衛生紙」CP值爆表被瘋搶。（圖／業者提供）

▲▼OKmart「OKchoice 極柔感抽取式衛生紙」CP值爆表被瘋搶。（圖／業者提供）

此外，OKmart 於2月27日至3月2日期間，推出OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵，不限冰熱，同品項「買2送1」。

OKmall雲端商城也推出OKCAFE特大杯莊園美式/拿鐵「買6送3」、「買20送12」，會員加碼再贈300點。

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