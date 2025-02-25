全聯有機葉菜「2包45元」！連續14天蔬果優惠　228連假再加碼

▲全聯、大潤發推出蔬果平價優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

因應去年秋季連續颱風影響蔬果波動，全聯、大潤發即日起至3月10日連續14天，全台門市推出蔬果平價優惠，包括1公斤高麗菜特價45元、有機葉菜系列2包45元，228連假再加碼12款蔬菜折價。家樂福也推出「國產蔬果平價優惠專區」多款親民價！

▲全聯水果主打當季「茂谷柑」。（圖／業者提供）

★全聯、大潤發

●蔬菜優惠

全聯與大潤發同步優惠，即日起至3月6日，履歷牛心蕃茄單盒，原價69元，特價49元。2月25日至3月6日期間，「1公斤甘藍（高麗菜）」原價59元，特價45元。

2月26日至3月3日，有機葉菜系列（包含有機小白菜、青江菜、黑葉白菜、小松菜與奶油白菜等5款），單包特價28元，任選兩包50元有找，實際付款僅45元。此外，全聯還舉辦產銷履歷葉菜單筆「任選兩件現折5元」。

▲「茂谷柑」皮薄果肉厚實，現正特價。（圖／業者提供）



●水果優惠

水果方面，全聯主打皮薄果肉厚實的當季「茂谷柑」，2月25日至3月10日推出東勢明正里茂谷柑單袋（約700克），原價89元，特價75元。產銷履歷台灣茂谷柑，單袋（約1.2公斤）原價109元，特價89元，現省20元。

大潤發則自即日起至3月6日，推出台灣茂谷柑按台斤計價優惠，原價55元，特價49元。同時自即日起至3月10日，提供約1.2公斤裝台灣茂谷柑，原價109元，特價89元。

●228連假加碼優惠

228連假照顧消費者荷包，全聯加碼推出多項蔬果優惠，分批祭出多達12項。

即日起至2月28日：

「履歷溫室小黃瓜」原價39元，特價35元。

「玉米筍（非基因改造）」原價39元，特價36元。 「國產蘿美」原價85元，特價78元。

「結球白菜」原價48元，特價39元。

「有機鴻喜菇」與「有機雪白菇」單包原價32元，特價30元。

2月25日至3月31日：

「國產馬鈴薯」3粒39元，平均每顆僅13元。

「進口洋蔥」2粒特價32元。

「裸賣櫛瓜」單條45元，兩條合購特價79元。

2月28日至3月3日：

「鮮香菇」原價65元，特價58元。

「翠玉娃娃菜」單包特價48元，兩包合購特價75元。

「A級杏鮑菇」原價75元，特價65元。

「玉米筍」（非基因改造）原價39元，特價36元。

▲家樂福推出「國產蔬果平價優惠專區」。（圖／業者提供）

★家樂福蔬果優惠

家樂福也與農業部合作，即日起至3月10日推出「國產蔬果平價優惠專區」，祭出多種蔬果優惠，主打芭樂、茂谷柑、青花菜、產銷履歷金鑽鳳梨、產銷履歷蔬菜、有機蔬菜等，各項優惠方案，依各賣場實際公布為準。未來將持續攜手農業部，整合國產當季蔬果、優質漁、畜產品，擴大合作範圍。

同時農業部表示，將輔導香蕉策略聯盟，在3月 1日至2日、3月8日至9日，連續兩個周末期間，在台北「希望廣場農民市集」設置香蕉優惠平價專區，限量販售新鮮袋裝及單根香蕉，還提供預約宅配服務。