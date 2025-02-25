吳春城辭立委！東吳教授劉書彬遞補　2天前就暗示「政治新鮮人」

▲民眾黨立委吳春城25日宣布請辭，將由劉書彬遞補立委；但劉書彬早在23日就悄悄更換臉書照片暗示「政治實務新鮮人」。（圖／翻攝自Facebook／劉書彬）

記者袁茵／台北報導

捲入「壯世代」爭議的民眾黨立委吳春城於今（25日）院會宣布請辭立委，民眾黨主席黃國昌表示，一週前與吳見面時有當面慰留，但對方意志堅定，未來將由不分區排名第9的東吳大學政治學系副教授劉書彬遞補立委。而劉書彬今選擇神隱、不讀不回，但從臉書可發現端倪，劉早在23日深夜11時就更換大頭貼稱「政治實務新鮮人」。

劉書彬為德國科隆大學政治學博士畢業，曾任高雄樹德科技大學通識教育學院助理教授、東吳大學政治學系副教授、台大社科院風險政策研究中心兼任研究員。但面對即將遞補立委，劉書彬LINE訊息不讀不回，電話也選擇馬上掛斷。

不過，翻開劉書彬的臉書粉專可以發現，早就在暗示自己將遞補立委。劉書彬自介寫著「原是個學術人，因緣際會下涉入政治圈！」，且23日深夜11時52分更換大頭貼，一旁文字寫道「政治實務新鮮人」。

行政院長卓榮泰今（25日）赴立法院進行施政報告並備質詢，吳春城質詢時表示，壯世代三讀通過，為國家展開新契機，「自己來立法院任務完成了，哈雷路亞」，借此機會表達個人重大決定，壯促法通過後自己已考慮辭去立委，沒想到爆發攻擊，自己必須留下來清理戰場，10天前已經跟黨主席報告辭去立委職務，剛剛正式辭去立法委員職務，辭去立委當傳教士，把愛傳出去，珍重再見。

而黃國昌也於中午接受廣播節目《POP搶先爆》表示，吳春城約於一週前與他見面，當時有慰留吳春城，「我當然是希望他留下來繼續努力。」但吳春城真的沒有想到政治這麼險惡，對方最寫實的心情應是「人前手牽手，人後下毒手」吧。至於吳春城請辭是否為即刻生效，接下來遞補人選為何？黃國昌說，將由東吳政治學系副教授劉書彬遞補。