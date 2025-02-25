直擊／國民黨動員杯葛卓揆施政報告　韓國瑜聲聲喚後「7分鐘散場」

記者杜冠霖／台北報導

行政院長卓榮泰今（25日）赴立法院進行施政報告並備質詢，施政報告階段，藍委一擁而上在發言台旁舉牌「發稅金一萬元，苦民所苦」，並高喊「詐騙之國，謊言政府」、「還錢於民，苦民所苦」，綠委隨後跟上要求開會、理性監督。場面一片混亂，立法院長韓國瑜則是請卓榮泰先回座，並不斷喊話，謝謝各位委員，請回座位，院長要報告，請各黨鞭約束，展現立法院風度，大家深呼吸一下。而杯葛行動最終7分鐘就散場，卓榮泰順利報告。

▲行政院長卓榮泰施政報告遭國民黨團動員杯葛。（圖／記者林敬旻攝）



卓榮泰今施政報告，然後上台講沒兩句，就遭國民黨立委杯葛，藍委蜂擁而上，在發言台旁舉牌「發稅金一萬元，苦民所苦」，並高喊「詐騙之國，謊言政府」、「還錢於民，苦民所苦」，綠委隨後跟上要求開會，「我們要開會，總質詢了」，並請韓院長維持院會秩序，理性監督、民生優先。雙方也有零星推擠，綠委陳亭妃上前跟藍委王鴻薇理論，就被王大力推開，場面一片混亂。

此時韓國瑜要求時間暫停，「卓榮泰院長請回，我來處理。」卓榮泰僅笑回，「給院長處理」隨後回座。韓國瑜則是不斷喊話，謝謝各位委員，請回座位，謝謝大家，請各位委員回座，院長要報告，請各黨鞭約束，都請回座，尊重行政院。

韓國瑜高喊，請所有委員回到位置，展現立法院風度，維持好秩序再請院長報告，大家深呼吸一下。隨著韓國瑜聲聲喚，杯葛約持續七分鐘後，藍綠立委都回到位置上，未有進一步衝突。