日拉麵店公審1星客人！懸賞10萬嗆「要處理你」遭灌爆　老闆回應了

▲日本京都一間新開幕拉麵店，因為不滿顧客在用餐後給予負評，店家不僅在社群平台上公開客戶照片，還開出10萬日圓懸賞客戶個人資料。（圖／翻攝Ｘ／@korekore19）

圖文／CTWANT

近日，日本京都一間名叫「TOYOJIRO」（とよ二郎）的新開幕拉麵店，因為不滿顧客在用餐後給予負評，竟失控在社群平台上公布客戶照片，還開出10萬日圓（約新台幣2.18萬元）懸賞客戶個人資料，揚言要「處理」他們。脫序行徑在網上曝光後招來劇烈批評，如今店家刪除相關貼文，並表示自己已經在反省。

據了解，「TOYOJIRO」2024年開業，短短幾個月間便因為大量網路好評，被拉麵網站評選為「京都第2名」因而聲名大噪。然而，近日有2名顧客在店內用餐後，對於店內「服務太差」留下了一星負評，讓店家老闆勃然大怒。

店家在IG上以限時動態發布了一篇貼文，激動狂罵該顧客「程度低」、「蠢貨」、「最好不要再外出吃飯了」、「有種就再來店裡，一定要親自收拾你，可不會手下留情！」等激烈用語。

更讓人吃驚的是，店家不僅擅自公布顧客照片，還公然以10萬日圓懸賞對方的個人資料，並表示：「他唯一能做的就是回來，再吃一次，並附上一張照片寫一篇好評，否則我無法保證他家人的安全。」

▲店家竟然揚言客戶如果不回來用餐並且重新打好評，就要對其家人不利。（圖／翻攝Ｘ／@korekore19）

店家誇張的行徑，被推特（後更名為Ｘ）情報帳號「コレコレ@超配信者」公布在網路上，引起超過3500萬次的瀏覽、數萬轉推分享。不少網友都表示，店家的作法不但無法讓人感受到對拉麵的認真，只覺得偏激到荒謬的地步。而「TOYOJIRO」也湧入大量網路負評，分數一度一落千丈。

店家在遭到猛烈抨擊後，迅速刪除了具有爭議的貼文，並關閉了IG的留言功能。不久後，店家又發布了一篇道歉聲明，表示此前的處理態度帶給了自己羞辱性的後果。自己會好好反省，並且成為一間能獲得世界客戶支持的真正拉麵店。

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