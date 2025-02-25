　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日拉麵店公審1星客人！懸賞10萬嗆「要處理你」遭灌爆　老闆回應了

日本京都一間新開幕拉麵店，因為不滿顧客在用餐後給予負評，店家不僅在社群平台上公開客戶照片，還開出10萬日圓懸賞客戶個人資料。（圖／翻攝Ｘ／@korekore19）

▲日本京都一間新開幕拉麵店，因為不滿顧客在用餐後給予負評，店家不僅在社群平台上公開客戶照片，還開出10萬日圓懸賞客戶個人資料。（圖／翻攝Ｘ／@korekore19）

圖文／CTWANT

近日，日本京都一間名叫「TOYOJIRO」（とよ二郎）的新開幕拉麵店，因為不滿顧客在用餐後給予負評，竟失控在社群平台上公布客戶照片，還開出10萬日圓（約新台幣2.18萬元）懸賞客戶個人資料，揚言要「處理」他們。脫序行徑在網上曝光後招來劇烈批評，如今店家刪除相關貼文，並表示自己已經在反省。

據了解，「TOYOJIRO」2024年開業，短短幾個月間便因為大量網路好評，被拉麵網站評選為「京都第2名」因而聲名大噪。然而，近日有2名顧客在店內用餐後，對於店內「服務太差」留下了一星負評，讓店家老闆勃然大怒。

店家在IG上以限時動態發布了一篇貼文，激動狂罵該顧客「程度低」、「蠢貨」、「最好不要再外出吃飯了」、「有種就再來店裡，一定要親自收拾你，可不會手下留情！」等激烈用語。

更讓人吃驚的是，店家不僅擅自公布顧客照片，還公然以10萬日圓懸賞對方的個人資料，並表示：「他唯一能做的就是回來，再吃一次，並附上一張照片寫一篇好評，否則我無法保證他家人的安全。」

店家竟然揚言客戶如果不回來用餐並且重新打好評，就要對其家人不利。（圖／翻攝Ｘ／@korekore19）

▲店家竟然揚言客戶如果不回來用餐並且重新打好評，就要對其家人不利。（圖／翻攝Ｘ／@korekore19）

店家誇張的行徑，被推特（後更名為Ｘ）情報帳號「コレコレ@超配信者」公布在網路上，引起超過3500萬次的瀏覽、數萬轉推分享。不少網友都表示，店家的作法不但無法讓人感受到對拉麵的認真，只覺得偏激到荒謬的地步。而「TOYOJIRO」也湧入大量網路負評，分數一度一落千丈。

店家在遭到猛烈抨擊後，迅速刪除了具有爭議的貼文，並關閉了IG的留言功能。不久後，店家又發布了一篇道歉聲明，表示此前的處理態度帶給了自己羞辱性的後果。自己會好好反省，並且成為一間能獲得世界客戶支持的真正拉麵店。

延伸閱讀
徐乃麟3歲孫被酸民罵失智氣炸！截圖蒐證怒喊「衝校園抓人」：一定告死你
失業男沒錢吃泡麵！老闆暖送千元物資　幾個月後打開信封超感動
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李威夫妻前後交保！全程不說話上賓士離開
威力彩20億得主包牌？　貳獎「7注中獎」各分得585萬
老牌紡織廠發重訊　撤出台灣！
47歲女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普出手平息戰爭　盼俄烏速戰速決！普丁卻另有盤算

日拉麵店公審1星客人！懸賞10萬嗆「要處理你」遭灌爆　老闆回應了

同事上班遲到30分鐘　保全怒開3槍擊斃：幾乎天天遲到

中國人遊日「浴缸拉屎」堵住排水孔！　外國三寶也變多

普丁時機來了！烏俄戰火燒3年　等到「川普幫他開創新世界」

日本降「破紀錄大雪」！　青森房屋慘遭積雪壓垮

逾1000女出國工作被騙「遭逼賣淫」　西班牙破獲人口販運集團

色和尚「電愛女信徒」遭設局！付不出勒索金　自慰影片外流

公園活春宮！6男深夜「露天群交趴」激情野戰　狼狽畫面曝

Netflix開餐廳！《魷魚遊戲》韓式炸雞《ONE PIECE》梅利號壽司都有

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 住處遭搜索！改列被告帶回「移送北檢」

川普出手平息戰爭　盼俄烏速戰速決！普丁卻另有盤算

日拉麵店公審1星客人！懸賞10萬嗆「要處理你」遭灌爆　老闆回應了

同事上班遲到30分鐘　保全怒開3槍擊斃：幾乎天天遲到

中國人遊日「浴缸拉屎」堵住排水孔！　外國三寶也變多

普丁時機來了！烏俄戰火燒3年　等到「川普幫他開創新世界」

日本降「破紀錄大雪」！　青森房屋慘遭積雪壓垮

逾1000女出國工作被騙「遭逼賣淫」　西班牙破獲人口販運集團

色和尚「電愛女信徒」遭設局！付不出勒索金　自慰影片外流

公園活春宮！6男深夜「露天群交趴」激情野戰　狼狽畫面曝

Netflix開餐廳！《魷魚遊戲》韓式炸雞《ONE PIECE》梅利號壽司都有

川普出手平息戰爭　盼俄烏速戰速決！普丁卻另有盤算

23歲女研究生砸9萬相親！遇「40歲肥男」崩潰：講話還噴口水

目睹生父砍死媽媽！彰化9歲童淚訴「希望爸爸被判死」

高雄水餃名店「湯麵驚見5蟲在漂」！他傻眼PO照　釣出一票苦主

AI只花1分鐘寫出熱門文章、卻沒帶動銷售　陸文科生仍憂工作被搶

日拉麵店公審1星客人！懸賞10萬嗆「要處理你」遭灌爆　老闆回應了

彰化手搖店藏「大麻農場」　店長2年竊電百萬種出上億元毒品

台灣ICU病床人口比「世界第一」！醫曝關鍵主因：有背景也進不了

逼男友體驗分娩3hrs…他痛到「腸壞死」切了　奇葩女婚事告吹挨告

王明鉅至親遭詐4000萬！聯邦銀女行員疑成詐團內鬼　8萬交保

沙威瑪餐車突起火！路人滅火器帥氣救援畫面曝

國際熱門新聞

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

盲眼龍婆預言：今年「這時間」東方會爆戰爭

6男「深夜野戰」公園活春宮　狼狽畫面曝

台灣12強奪冠資格賽卻遇危機　日媒點1關鍵

同事上班遲到30分鐘　保全3槍擊斃他

色和尚「電愛女信徒」遭設局！自慰影片外流

日拉麵店公審1星客人遭灌爆　老闆最新回應曝光

她被3屁孩闖門性侵　身旁男友救不了

普丁時機來了　川普幫他開創新世界

川普政府崩潰？專家預言「撐不過30天」

緬甸邊防軍：最快2／28勦破「所有詐騙園區」

滑雪場纜車故障！77人受困　3人失溫送醫

中國人遊日「浴缸拉屎」堵住排水孔

日本降大雪！　青森房屋遭積雪壓垮

更多熱門

相關新聞

彰化手搖店藏「大麻農場」　店長種出上億元毒品

彰化手搖店藏「大麻農場」　店長種出上億元毒品

彰化縣和美鎮35歲傅姓男子，表面上經營手搖店，實則在2樓種植大麻，還利用自己水電背景私自接電，在2年間竊電上百萬元，更種出市值上億元的毒品，刑事局電信偵查大隊日前偵辦毒品和詐欺案時循線追查，最終鎖定傅男涉案，並於日前前往查緝，訊後依法送辦。

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

逼男友體驗分娩痛到「腸壞死」女挨告

日本降大雪！　青森房屋遭積雪壓垮

日本降大雪！　青森房屋遭積雪壓垮

越南女性肥胖率「僅3%」有4原因

越南女性肥胖率「僅3%」有4原因

金正恩又有新歡？正宮「消失1年2個月」真相曝

金正恩又有新歡？正宮「消失1年2個月」真相曝

關鍵字：

周刊王拉麵店公審肉搜負評1星日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩20.07億一人獨得！新北今晚誕生新億萬富翁

即／威力彩20億得主包牌？貳獎7注中獎各分585萬

女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

即／李威教唆信徒涉傷害致死　30萬元交保

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

桃園副市長王明鉅家人遭詐案新進展　檢調搜索聯邦銀帶走女行員

清大證實沒收1500萬　曹興誠：支票給沈君山校長了

即／李威列被告！「長髮妻低頭現身」15萬元交保

BL劇床戲！兩男交纏「摸到重要部位」窗邊激戰

李威改列被告！施暴致死串證錄音檔曝光

反骨前成員爆遭經紀人霸凌：他不敢對孫生蕾拉這樣

中華隊2敗！一日球迷問「為何不派12強人馬？」　內行曝原因

更多

最夯影音

更多

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面