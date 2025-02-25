快訊／南韓高速公路「高架橋崩塌」！活埋3死5傷　恐怖畫面曝光

▲南韓首爾世宗高速公路。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

根據《韓聯社》最新消息，南韓「首爾世宗高速公路」忠清南道天安市路段，發生橋梁工地崩塌。韓媒《YTN》指出，目前推測有8名工人遭活埋。韓媒《SBS News》透露，遭活埋的10人當中，有3人死亡、5人受傷。

南韓消防廳今（25）日指出，當地時間上午9時49分（台灣時間上午8時49分），首爾世宗高速公路（京畿道安山至龍仁段）、位於忠清南道天安市西北區笠場面道林里的路段，一座高架橋的橋墩崩塌，5個50公尺長的梁柱結構鋼材依序傾塌，橋面也跟著硬生生垮下來。

韓媒《中央日報》指出，此次高速公路橋梁興建工程，原本預計透過起重機將樑面架設在100公尺高的橋梁上，豈料卻不慎崩塌，10人當場遭到活埋。一名目睹事故現場的朴姓民眾表示，「我開車返鄉時從附近道路經過，突然出現巨響，橋墩樑面跟著崩塌下來！橋墩底下甚至還有民宅，很擔心出現嚴重傷亡。」

針對此次災情，消防當局發布「國家消防動員令」，緊急從京畿道、忠清北道，以及全國119特殊救助隊和119化學救助中心調派18輛消防車、53名人力前往現場救援。