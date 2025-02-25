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把握好天氣！　恐「對流雨大降溫」時間曝

（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

▲吳德榮說，最新歐洲模式模擬周三8時500百帕相對濕度及風場圖（上圖左）顯示，有中層水氣通過；最新歐洲模式模擬周日晚間8時850百帕氣溫及風場圖（上圖右）顯示，暖氣團增強，籠罩華南至台灣一帶。（圖／翻攝「氣象應用推廣基金會」）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，下周一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，有對流發生的機率；下周二鋒面通過伴隨降雨，冷空氣南下，氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化。

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，今晨本島縣市平地的最低氣溫為苗栗三灣鄉9.6度，彰化鹿港鎮10.1度，各地區平地的最低氣溫約在10至12度。

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吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日白天起冷空氣逐漸減弱，天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率，白天北舒適、南微熱，各地早晚仍偏冷。

吳德榮說，周三有中層水氣通過，中部以北雲量稍增，局部山區偶有零星飄小雨的機率，很不明顯，其他各地多雲時晴；周四中層水氣東移，雲量逐漸減少，天氣穩定；周三、周四都是北舒適、南微熱、早晚涼、易起霧的天氣。

吳德榮表示，周五至下周一白天晴朗穩定，本島各地區最高氣溫皆升至30度以上，各地白天暖如夏易起霧；下周一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，有對流發生的機率；下周二鋒面通過伴隨降雨，冷空氣南下，氣溫驟降，乍暖還寒應特別注意氣溫的劇烈變化。

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