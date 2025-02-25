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「立院吸金王」被封是現世媽祖　寺廟方丈宛如地下總幹事

檢調查出，林岱樺等人涉公益侵占將政治獻金「洗」至通法寺，該寺住持釋煌智後續更創立以林父為名的基金會。（資料照片）

▲檢調查出，林岱樺等人涉公益侵占將政治獻金「洗」至通法寺，該寺住持釋煌智後續更創立以林父為名的基金會。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

民進黨立委林岱樺涉詐領助理費案及政治獻金案震撼高雄政壇，知情人士向本刊透露，相關卷證顯示，林岱樺擔任立委期間經監察院許可，在合庫鳳山分行開設政治獻金專戶，但她卻與釋煌智、林岱融及服務處助理黃麗雪合謀，分別在2019年6月、2020年5月、2021年7月將4筆合計990萬元的政治獻金匯入通法寺，再由林岱融指示黃麗雪製作不實憑證向監察院申報，四人同涉犯公益侵占罪，至於其餘侵占金額仍待檢方後續追查。

本刊進一步調查，釋煌智俗名洪正威，不僅是通法寺負責人，該寺旗下的台灣然燈山佛教協會，也由他在2022年創立並擔任理事長，林岱樺及林岱融則分別擔任創會副理事長及理事，詭異的是，根據法人登記公告，去年3月，釋煌智創立以林岱樺父親林三郎為名的「林三郎覺教基金會」，目的為「弘揚阿彌陀佛淨土法門，以擴大覺悟教育」，但錢全由釋煌智捐助財產設立，總金額1,001萬元。

與林岱樺關係匪淺的通法寺住持釋煌智（右）俗名洪正威，檢調查出，他疑用去年自己出資創立的林三郎覺教基金會助林「洗」政治獻金。（鏡新聞提供）

▲與林岱樺關係匪淺的通法寺住持釋煌智（右）俗名洪正威，檢調查出，他疑用去年自己出資創立的林三郎覺教基金會助林「洗」政治獻金。

另據監察院政治獻金查閱平台資訊，林岱樺本屆及上屆選舉支付洪正威18筆、共18萬元，名義是租用競選辦事處費用，及當選後與其公務有關之費用支出，顯見洪除了住持身分，也實質參與林的選戰。

本刊2020年中曾踢爆林岱樺疑替通法寺（圖）強索贊助一案，這次也被檢調列入釐清重點。

▲本刊2020年中曾踢爆林岱樺疑替通法寺（圖）強索贊助一案，這次也被檢調列入釐清重點。

事實上，林岱樺的募款能力一流堪稱「立院吸金王」，監察院去年公告本屆立委選舉參選人政治獻金收支結算表，林岱樺共收到政治獻金逾7,734萬元，比她上屆參選立委約收到4,695萬餘元，增加了3,000萬元。

檢調鎖定林岱樺偵辦的還有本刊2020年7月獨家踢爆的通法寺贊助案。本刊當時揭露，篤信佛教的林岱樺在選區內的通法寺擔任護法會長及然燈山佛教協會副理事長二大要職，卻為了通法寺辦園遊會及協會成立大會，向經濟部工業局林園工業區近20家廠商索取贊助，疑施壓他們行「不樂之捐」，須以設攤位、買園遊券或捐現金等方式贊助通法寺活動，當時各廠商光贊助金就達四〇萬元，還不含擺攤成本及募款全額捐出的所得，這些被要求贊助的廠商，除了台塑等民間大企業，還有受立委監督的國營事業中油，遭質疑未利益迴避。

林岱樺與通法寺的關係匪淺，在地方早已不是祕密，當年她出席通法寺活動，是以護法會長身分第一位致詞，主持人還公開稱她「現世媽祖」；2017年4月，陳菊執政的高市府打算拆除該寺部分建物闢建道路，當時表態投入民進黨高雄市長初選的林，還跟著師父上街抗爭，批評市府作法不當、替建商開路。

至於釋煌智，據地方人士表示，雖然是寺廟住持，卻常見他穿著袈裟跟著林跑行程，協助她掌管競選或服務處大小事，左右手的地位堪稱是「地下總幹事」。


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