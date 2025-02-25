快訊／林岱樺道歉了！涉貪喊司法干預初選：脫黨參選絕不是事實

▲林岱樺交保後如常跑行程，與市民互動。（圖／記者吳世龍攝）

記者賴文萱／高雄報導

民進黨立委林岱樺涉嫌詐領助理費、違法收治政治獻金，21日以100萬元獲保。林岱樺今早再發聲明表示，多日來的紛紛擾擾，不僅讓許多鄉親替岱樺憂心，也模糊了她擘劃高雄願景的用心。因為案件還在偵查當中，基於尊重司法程序，很多細節不能多做回應，但她會在法庭上證明她的清白。

林岱樺說，這段過程會很辛苦，但是她有信心，因為高雄市民已經用24年檢驗林岱樺，知道她是經得起千錘百煉、不貪不取的人。

關於被搜索當天所說「政治干預司法，司法干預初選」這句話，林岱進一步說明表示，當搜索偵訊還在進行的同時，就有諸如「一百多張搜索票」等不實的訊息在媒體流竄，惡意十分明顯，使她感到錯愕，因此對於刻意且惡意的流言，發出不平之鳴。

▲林岱樺日前出席總統賴清德烤肉趴。（圖／翻攝臉書）

林岱樺強調，這句話並非指控任何黨內同志，也並非指控恪守職責的司法人員，如果她的這一席話有造成任何人的困擾，她表達歉意。

她說她曾說過，「我們高雄人的氣魄，就是面對挫折打擊，只有打斷手骨顛倒勇，挺直站立、奮戰到底，不會屈膝跪下。如果不是跑在前面，怎麼會遇到背後偷襲。」林岱樺還是林岱樺，從來就是樸素打拚的高雄女兒。林岱樺重申，她不是一個複雜的人，用盡全力服務鄉親，這是高雄鄉親對岱樺認知，過去如此，未來每一天也是如此。

針對這幾天有非常多謠傳，有人說她會退出初選，甚至也有報導一直不斷說她會脫黨參選，這都不是事實。林岱樺強調，她相信司法會還她公道，也相信民進黨內的機制。她會繼續為清白而戰、為高雄而戰、為台灣而戰，感謝鄉親和黨內同志這些日子以來，給她滿滿的祝福與溫暖，謝謝大家。