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華爾街日報：貿易代表署建議　中國停美貨輪收高規費

▲中遠海運集團（Cosco）船隻停泊香港。（圖／路透社）

▲中遠海運集團（Cosco）船隻停泊香港。（圖／路透社）

文／中央社

美中貿易戰再升高，華爾街日報指出，貿易代表署評估美國海運與物流產業後認為，中國涉及不公平貿易，建議對停靠美國港口的中國籍和中國造貨輪徵收高額新規費。業界評估若真的施行，對美海運成本恐將超過現行的10倍。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，根據美國貿易代表署22日公開的建議案，美方有意對中國所屬或製造的貨輪，每次進入美國港口時徵收百萬美元新規費。美國進出口業者面臨運費高漲之際，成本可能還將大幅提高。

2023年，中國造船業者製造的貨輪、油輪和其他海洋船隻，占當年全球總數一半，從亞馬遜（Amazon）、福斯汽車（Volswagen）到美國的農產品與能源業，都仰賴中國製貨輪進行跨國運輸。

如果建議案獲採行，將直接衝擊全球最大的海運公司中國遠洋海運集團（Cosco），根據美國官方資料，屬於中國國企的中遠海運等企業船隊，在2024年1月已占全球商用貨輪總數的19%。

貿易代表署建議的新規費也將影響非中國籍業者，歐洲的馬士基集團（Maersk）與地中海航運公司（Mediterranean Shipping Company）向中國購入貨船，這些船隻未來進入美國港口也得繳費。

拜登（Joe Biden）政府去年3月開始研究中國對海運、物流及造船等行業的影響，貿易代表署今年1月評估認為，涉及不公平貿易操作。向中國籍與中國造貨輪大幅增加進入美國港口規費的建議案，在3月24日舉行聽證會前將公開諮詢意見。

全球海運業界還在瞭解建議案的可能影響。依據已公開的內容，中國造貨輪即使目的地不是美國，只要停靠在美國港口，依照不同噸位，最高得繳交100萬美元（約新台幣3270萬元）。此外，如果業者繼續向中國訂購新貨輪，依據數量，可能還得再繳最高可達100萬美元的規費。

依照建議規定，中遠海運的中國造貨輪每次停靠美國港口，除了入港費用外，最高可能再被徵收100萬美元。

丹麥韋斯普契航運諮詢公司（Vespucci Maritime）執行長顏森（Lars Jensen）表示，業者的總成本將因此至少增加10倍，美國進出口業者與消費者都將受到影響。希望美國社會討論建議案時，能夠避免這項瘋狂舉動。

美國造船業已許久未建造商用貨輪，海軍是唯一主要客戶，因缺工與成本提高，經常未能如期交艦，中國生產全球大部分的商船，無法接單才轉至韓國和日本。

建議案將推動限制一定數量的美國出口貨品．由懸掛美國國旗或美國產製的船隻運送。今年計劃出口海運量的1%必須由美國業者經手，未來7年，出口量的15%必須由懸掛美國國旗的船隻運送，當中有5%必須是美造貨輪。

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