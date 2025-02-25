　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

算命師沒算到自己死期！4內褲被女友泡「百草枯」　他穿上爛掉慘死

算命大師沒算到自己死期！4條內褲被女友泡「百草枯」報復，他穿上身體爛掉中毒亡。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

中國四川省南充法院近日審理一起離奇案件，一名周姓算命大師遭到敬姓女友報復，敬女故意把周男的4條內褲泡「百草枯」，做出「毒內褲」後送給周男，導致周男穿上後開始出現身體潰爛。此外，敬女還給周男喝下「毒感冒糖漿」，導致周男最後中毒身亡。

中國《紅星新聞》報導，周男在2011年結識敬女，當時敬女的母親因生病，向周男求助，兩人因而結緣，更進一步發展成情侶關係。不過敬女怨恨周男遲遲不願與她結婚，更多次「射後不理」，害她流產且未受到周男妥善照顧，於是心生不滿，決定報復。

就在2017年5月，周男突然重病住院，但醫院發現周男有中毒現象，雖然院方盡力搶救，但周男最終仍不治身亡。周男的女兒覺得案情並不單純，於是報警處理，警方進一步調查後認為，敬女謀殺的可能性非常大。

算命大師沒算到自己死期！4條內褲被女友泡「百草枯」報復　他穿上身體爛掉中毒亡

▲敬女為了報復周男而下毒。（翻自微博）

警方指出，敬女為了報復周男，先是用「百草枯」浸泡4條內褲，之後敬女把這4條「毒內褲」當作禮物送給周男。據悉周男穿上毒內褲後，身體開始出現潰爛的狀況。不僅如此，敬女還故意在感冒糖漿內加入百草枯，再送給周男飲用，之後周男喝下，喉嚨隨即出現刺痛。

雖然周男自己是算命大師，卻沒有算到自己的死期，最終慘遭敬女報復毒死。而後敬女遭到警方逮捕，南充市順慶區人民法院審理，認定敬女犯故意殺人罪，判處14年有期徒刑。敬女不服提起上訴，但南充中院二審駁回上訴，維持原判。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。


更多鏡週刊報導
中國客住宿日本　浴缸內「無的放屎」堵塞排水孔！「外國三寶」也變多
被捉姦？男近全裸出逃爬電線　「泰山蜘蛛人」橫空出世全城驚呆
姊姊抗拒家族聯姻　婚禮前夕逃跑！妹妹犧牲代嫁「準姊夫變老公」引熱議

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
376 1 9068 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李威夫妻前後交保！全程不說話上賓士離開
威力彩20億得主包牌？　貳獎「7注中獎」各分得585萬
老牌紡織廠發重訊　撤出台灣！
47歲女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」　加護病房無床位

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

逼男友體驗分娩3hrs…他痛到「腸壞死」切了　奇葩女婚事告吹挨告

算命師沒算到自己死期！4內褲被女友泡「百草枯」　他穿上爛掉慘死

林毅夫稱「中國解救特斯拉」　鼓勵台商緊抓陸未來市場新機遇　

澤倫斯基盼中國「阻止普丁」　陸喊為和談鋪路搭橋

快訊／習普通話內容曝光！　陸官媒：普丁介紹「俄美接觸最新情況」

收入下降效應　中國多地房租「跌回10年前水準」

俄烏戰事未歇　習近平應約與普丁通話

家人「1舉動」害她多重器衰竭進ICU！　醫揭原因：恐致命

全紅嬋保送廣州暨南大學！　網嗨喊：學校有眼光

張蘭另闢直播平台「建立善良新人設」！　她直言：在家是好婆婆

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

台中市議員 #古秀英 車禍瞬間曝！後座90歲老父身亡

見狗狗因外貌被棄養 愛雅淚崩...心疼收養

警察面前還敢闖紅燈！駕駛還心虛停路中...一綠燈秒被制裁

#國道 老鷹送「蛇」來！ 撞擋風玻璃整車驚呼

#李威 住處遭搜索！改列被告帶回「移送北檢」

逼男友體驗分娩3hrs…他痛到「腸壞死」切了　奇葩女婚事告吹挨告

算命師沒算到自己死期！4內褲被女友泡「百草枯」　他穿上爛掉慘死

林毅夫稱「中國解救特斯拉」　鼓勵台商緊抓陸未來市場新機遇　

澤倫斯基盼中國「阻止普丁」　陸喊為和談鋪路搭橋

快訊／習普通話內容曝光！　陸官媒：普丁介紹「俄美接觸最新情況」

收入下降效應　中國多地房租「跌回10年前水準」

俄烏戰事未歇　習近平應約與普丁通話

家人「1舉動」害她多重器衰竭進ICU！　醫揭原因：恐致命

全紅嬋保送廣州暨南大學！　網嗨喊：學校有眼光

張蘭另闢直播平台「建立善良新人設」！　她直言：在家是好婆婆

台灣ICU病床人口比「世界第一」！醫曝關鍵主因：有背景也進不了

逼男友體驗分娩3hrs…他痛到「腸壞死」切了　奇葩女婚事告吹挨告

王明鉅至親遭詐4000萬！聯邦銀女行員疑成詐團內鬼　8萬交保

台鐵深夜死傷事故！「1男闖鐵軌」遭區間車撞亡　列車延誤51分

年輕玩家不在乎「戀愛與性」？開發者調查揭「友情」元素更重要

瓊斯盃男籃戰將「紐西蘭藤真」布雷斯威爾　心臟問題驚傳46歲逝世

囤積紙袋你也會嗎？5個小動作代表你有生活焦慮

只剩5天就到期！　花蓮振興券仍有6500萬還沒用

深圳機器人警察出巡險滑　正妹女警急扶！下秒網驚：他有自主意識

算命師沒算到自己死期！4內褲被女友泡「百草枯」　他穿上爛掉慘死

#李威 住處遭搜索！改列被告帶回「移送北檢」

大陸熱門新聞

算命師沒算到死期！內褲被泡百草枯慘死

林毅夫稱「中國解救特斯拉」

全紅嬋保送廣州暨南大學！　網嗨喊：學校有眼光

陸官媒釋出習普「最新」通話內容

不干涉兒子？張蘭「建立善良新人設」

家人「1舉動」害她進ICU！醫揭原因：恐致命

俄烏戰事未歇　習近平應約與普丁通話

AI新藍海！陸「情趣機器人」概念股全漲停 朝「情感伴侶」道路邁進

澤倫斯基盼中國「阻止普丁」　陸喊為和談鋪路搭橋

中國多地房租跌回10年前水準

孕婦誕下龍鳳胎　縫合一半她突大喊「等一下」醫看傻

人妻拒給丈夫遊戲儲值　慘被打到失明

澤倫斯基：願與中國對話　他們能幫助阻止普丁

林毅夫：陸2049年人均GDP可達美國50%

更多熱門

相關新聞

某大學教授課堂脫口「女生不想辛苦就去搖屁股」

某大學教授課堂脫口「女生不想辛苦就去搖屁股」

2025年了，竟然還有大學教授會在課堂說出「女生不想要辛苦，就去搖屁股。」這種言論，聽得台下學生既驚愕又氣憤，發文痛批為人師長發言卻充滿性別歧視，根本是開性別平等的回頭車。

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

新竹棒球場外野開挖　驚見大祕寶曝光

女遭虐死原因曝　王薀不爽離婚費少百萬

女遭虐死原因曝　王薀不爽離婚費少百萬

北捷車門異常百餘次　逾5成原因都是它

北捷車門異常百餘次　逾5成原因都是它

日本流感疫情趨緩　3地仍需提高警覺

日本流感疫情趨緩　3地仍需提高警覺

關鍵字：

鏡週刊百草枯四川感冒糖漿止咳糖漿咳嗽糖漿巴拉刈

讀者迴響

熱門新聞

即／威力彩20.07億一人獨得！新北今晚誕生新億萬富翁

即／威力彩20億得主包牌？貳獎7注中獎各分585萬

47歲女星流感併發肺炎「和大S一模一樣」曝生死瞬間

老牌紡織廠撤出台灣！49名勞工受影響　竹北用地租AI廠緯創

即／李威教唆信徒涉傷害致死　30萬元交保

他口交一半身亡　竟是伴侶吃了1物

「台灣黑金」10年價翻10倍　業者：比晶片還難買

桃園副市長王明鉅家人遭詐案新進展　檢調搜索聯邦銀帶走女行員

清大證實沒收1500萬　曹興誠：支票給沈君山校長了

即／李威列被告！「長髮妻低頭現身」15萬元交保

103分長片全是「小優黑歷史」！6女星受害　

李威改列被告！施暴致死串證錄音檔曝光

即／6縣市低溫特報！清晨急凍跌破10度

反骨前成員爆遭經紀人霸凌：他不敢對孫生蕾拉這樣

中華附加賽先發　莊陳仲敖對拉索

更多

最夯影音

更多

邊牧求主人用棍子幫找玩具　一撈出牠秒撲上去：球球～

S.H.E合體！挺蘇打綠演唱會　青峰一唱〈十七〉逼哭她們

【趕出門找不到想穿的】橘紋貓翻箱倒櫃尋找愛衣XD

【丟個垃圾獲得滿滿的愛】跟垃圾清潔員比愛心❤️互動超暖

蹦闆砸6萬8請「收納師」整理　2天後回家驗收：期待感沒到

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

房市新風向 NVIDIA效應？

房市新風向 NVIDIA效應？

科技巨頭進駐，汐止房價有望破百？重劃區、學區房怎選最穩賺？

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面