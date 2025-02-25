算命師沒算到自己死期！4內褲被女友泡「百草枯」　他穿上爛掉慘死

圖文／鏡週刊

中國四川省南充法院近日審理一起離奇案件，一名周姓算命大師遭到敬姓女友報復，敬女故意把周男的4條內褲泡「百草枯」，做出「毒內褲」後送給周男，導致周男穿上後開始出現身體潰爛。此外，敬女還給周男喝下「毒感冒糖漿」，導致周男最後中毒身亡。

據中國《紅星新聞》報導，周男在2011年結識敬女，當時敬女的母親因生病，向周男求助，兩人因而結緣，更進一步發展成情侶關係。不過敬女怨恨周男遲遲不願與她結婚，更多次「射後不理」，害她流產且未受到周男妥善照顧，於是心生不滿，決定報復。

就在2017年5月，周男突然重病住院，但醫院發現周男有中毒現象，雖然院方盡力搶救，但周男最終仍不治身亡。周男的女兒覺得案情並不單純，於是報警處理，警方進一步調查後認為，敬女謀殺的可能性非常大。

▲敬女為了報復周男而下毒。（翻自微博）



警方指出，敬女為了報復周男，先是用「百草枯」浸泡4條內褲，之後敬女把這4條「毒內褲」當作禮物送給周男。據悉周男穿上毒內褲後，身體開始出現潰爛的狀況。不僅如此，敬女還故意在感冒糖漿內加入百草枯，再送給周男飲用，之後周男喝下，喉嚨隨即出現刺痛。

雖然周男自己是算命大師，卻沒有算到自己的死期，最終慘遭敬女報復毒死。而後敬女遭到警方逮捕，南充市順慶區人民法院審理，認定敬女犯故意殺人罪，判處14年有期徒刑。敬女不服提起上訴，但南充中院二審駁回上訴，維持原判。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



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